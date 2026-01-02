Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Quem vai ganhar a Copa 2026? E o Brasileirão e a Libertadores? IA faz previsões no Brasil e no mundo

A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais, além de previsões para Libertadores, Champions League e Copa do Mundo de 2026

Gabrielle Borges
fonte

A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais e internacionais (Inteligência Artificial e Freepik)

Já pensou "descobrir" quem serão os campeões dos torneios nacionais e internacionais de futebol antes mesmo deles ocorrerem?  Ao ser questionada sobre o cenário do futebol em 2026, a Inteligência Artificial apresentou previsões detalhadas para os principais campeonatos da temporada.

A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, além de competições continentais, como a Libertadores e a Champions League, e também para a Copa do Mundo de 2026. Confira os possíveis resultados a seguir.

Campeonatos nacionais

No cenário nacional, o Flamengo aparece como o principal destaque do futebol brasileiro em 2026. De acordo com a Inteligência Artificial, o clube carioca será o grande protagonista da temporada, conquistando o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Carioca, alcançando um triplete histórico.

VEJA MAIS

image Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Remo, Paysandu; Veja as previsões para as equipes em 2026
Milena Vitoreli analisou os rivais Remo e Paysandu e fez previsões dobre o Brasil no Mundial



image Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu
As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam



image Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes
Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo

O Palmeiras surge como o principal concorrente do Rubro-Negro, terminando a temporada com o vice-campeonato do Brasileirão e da Libertadores. Já na Copa do Brasil, a IA projeta uma campanha competitiva do Corinthians, que oferece resistência, mas acaba eliminado na disputa pelo título.

Copa do Mundo de 2026

Em relação à Copa do Mundo de 2026, a previsão da Inteligência Artificial aponta uma final entre Brasil e Espanha. Segundo a projeção, a seleção espanhola leva a melhor e conquista o título mundial, consolidando o bom momento vivido no futebol europeu.

Segundo a IA, a Espanha chega à decisão como favorita após o domínio recente na Europa. O Brasil, apoiado em sua tradição e em um ataque veloz, leva a partida para a prorrogação, mas a organização tática espanhola se mostra decisiva no desfecho da final.

Confira a lista de todas as previsões da IA

  • Copa do Mundo FIFA 2026 | Vencedor previsto: Espanha | Adversário na final: Brasil
  • Campeonato Brasileiro Série A 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras
  • Copa Libertadores da América 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras
  • Copa do Brasil 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Corinthians
  • Copa Sul-Americana 2026 | Vencedor previsto: River Plate | Adversário na final: Corinthians
  • Campeonato Carioca 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Fluminense
  • Campeonato Paulista 2026 | Vencedor previsto: Palmeiras | Adversário na final: Corinthians
  • Campeonato Mineiro 2026 | Vencedor previsto: Cruzeiro | Adversário na final: Atlético-MG
  • UEFA Champions League 2025-26 | Vencedor previsto: Liverpool | Adversário na final: Real Madrid
  • Bundesliga 2025-26 | Vencedor previsto: Bayern de Munique
  • La Liga 2025-26| Vencedor previsto: Real Madrid
  • Ligue 1 2025-26 | Vencedor previsto: Paris Saint-Germain
  • Serie A 2025-26 | Vencedor previsto: Napoli

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

Copa do Mundo de 2026

libertadores

Brasileirão

Inteligência Artifical

previsões esporte
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda