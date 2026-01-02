Quem vai ganhar a Copa 2026? E o Brasileirão e a Libertadores? IA faz previsões no Brasil e no mundo

Já pensou "descobrir" quem serão os campeões dos torneios nacionais e internacionais de futebol antes mesmo deles ocorrerem? Ao ser questionada sobre o cenário do futebol em 2026, a Inteligência Artificial apresentou previsões detalhadas para os principais campeonatos da temporada.

A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, além de competições continentais, como a Libertadores e a Champions League, e também para a Copa do Mundo de 2026. Confira os possíveis resultados a seguir.

Campeonatos nacionais

No cenário nacional, o Flamengo aparece como o principal destaque do futebol brasileiro em 2026. De acordo com a Inteligência Artificial, o clube carioca será o grande protagonista da temporada, conquistando o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Carioca, alcançando um triplete histórico.

O Palmeiras surge como o principal concorrente do Rubro-Negro, terminando a temporada com o vice-campeonato do Brasileirão e da Libertadores. Já na Copa do Brasil, a IA projeta uma campanha competitiva do Corinthians, que oferece resistência, mas acaba eliminado na disputa pelo título.

Copa do Mundo de 2026

Em relação à Copa do Mundo de 2026, a previsão da Inteligência Artificial aponta uma final entre Brasil e Espanha. Segundo a projeção, a seleção espanhola leva a melhor e conquista o título mundial, consolidando o bom momento vivido no futebol europeu.

Segundo a IA, a Espanha chega à decisão como favorita após o domínio recente na Europa. O Brasil, apoiado em sua tradição e em um ataque veloz, leva a partida para a prorrogação, mas a organização tática espanhola se mostra decisiva no desfecho da final.

Confira a lista de todas as previsões da IA

Copa do Mundo FIFA 2026 | Vencedor previsto: Espanha | Adversário na final: Brasil

Campeonato Brasileiro Série A 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras

Copa Libertadores da América 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras

Copa do Brasil 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Corinthians

Copa Sul-Americana 2026 | Vencedor previsto: River Plate | Adversário na final: Corinthians

Campeonato Carioca 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Fluminense

Campeonato Paulista 2026 | Vencedor previsto: Palmeiras | Adversário na final: Corinthians

Campeonato Mineiro 2026 | Vencedor previsto: Cruzeiro | Adversário na final: Atlético-MG

UEFA Champions League 2025-26 | Vencedor previsto: Liverpool | Adversário na final: Real Madrid

Bundesliga 2025-26 | Vencedor previsto: Bayern de Munique

La Liga 2025-26| Vencedor previsto: Real Madrid

Ligue 1 2025-26 | Vencedor previsto: Paris Saint-Germain

Serie A 2025-26 | Vencedor previsto: Napoli

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com.