Quem vai ganhar a Copa 2026? E o Brasileirão e a Libertadores? IA faz previsões no Brasil e no mundo A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais, além de previsões para Libertadores, Champions League e Copa do Mundo de 2026 Gabrielle Borges 02.01.26 9h01 A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais e internacionais (Inteligência Artificial e Freepik) Já pensou "descobrir" quem serão os campeões dos torneios nacionais e internacionais de futebol antes mesmo deles ocorrerem? Ao ser questionada sobre o cenário do futebol em 2026, a Inteligência Artificial apresentou previsões detalhadas para os principais campeonatos da temporada. A tecnologia indicou os favoritos em torneios nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, além de competições continentais, como a Libertadores e a Champions League, e também para a Copa do Mundo de 2026. Confira os possíveis resultados a seguir. Campeonatos nacionais No cenário nacional, o Flamengo aparece como o principal destaque do futebol brasileiro em 2026. De acordo com a Inteligência Artificial, o clube carioca será o grande protagonista da temporada, conquistando o Campeonato Brasileiro Série A, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Carioca, alcançando um triplete histórico. VEJA MAIS Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Remo, Paysandu; Veja as previsões para as equipes em 2026 Milena Vitoreli analisou os rivais Remo e Paysandu e fez previsões dobre o Brasil no Mundial Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo O Palmeiras surge como o principal concorrente do Rubro-Negro, terminando a temporada com o vice-campeonato do Brasileirão e da Libertadores. Já na Copa do Brasil, a IA projeta uma campanha competitiva do Corinthians, que oferece resistência, mas acaba eliminado na disputa pelo título. Copa do Mundo de 2026 Em relação à Copa do Mundo de 2026, a previsão da Inteligência Artificial aponta uma final entre Brasil e Espanha. Segundo a projeção, a seleção espanhola leva a melhor e conquista o título mundial, consolidando o bom momento vivido no futebol europeu. Segundo a IA, a Espanha chega à decisão como favorita após o domínio recente na Europa. O Brasil, apoiado em sua tradição e em um ataque veloz, leva a partida para a prorrogação, mas a organização tática espanhola se mostra decisiva no desfecho da final. Confira a lista de todas as previsões da IA Copa do Mundo FIFA 2026 | Vencedor previsto: Espanha | Adversário na final: Brasil Campeonato Brasileiro Série A 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras Copa Libertadores da América 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Palmeiras Copa do Brasil 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Corinthians Copa Sul-Americana 2026 | Vencedor previsto: River Plate | Adversário na final: Corinthians Campeonato Carioca 2026 | Vencedor previsto: Flamengo | Adversário na final: Fluminense Campeonato Paulista 2026 | Vencedor previsto: Palmeiras | Adversário na final: Corinthians Campeonato Mineiro 2026 | Vencedor previsto: Cruzeiro | Adversário na final: Atlético-MG UEFA Champions League 2025-26 | Vencedor previsto: Liverpool | Adversário na final: Real Madrid Bundesliga 2025-26 | Vencedor previsto: Bayern de Munique La Liga 2025-26| Vencedor previsto: Real Madrid Ligue 1 2025-26 | Vencedor previsto: Paris Saint-Germain Serie A 2025-26 | Vencedor previsto: Napoli Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com. 