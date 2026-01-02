Roberto Carlos tem 'evolução satisfatória' após cirurgia no coração, diz hospital Estadão Conteúdo 02.01.26 8h33 O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, atualizou o quadro de saúde de Roberto Carlos. O ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid se recupera bem após ter sido submetido a uma cirurgia no coração após passar por exames de rotina. "Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências", diz trecho do boletim médico. "O paciente evolui de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição", completou. Lateral-esquerdo do pentacampeonato da seleção em 2002, Roberto Carlos foi operado no dia 29 de dezembro. A notícia repercutiu primeiramente na Espanha, onde o ex-jogador mora, e foi informado que o brasileiro teve complicação durante a cirurgia. A intervenção, programada inicialmente para durar 40 minutos, levou aproximadamente três horas. No dia 31, Roberto Carlos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", publicou. Considerado um dos maiores laterais-esquerdos de todos os tempos, Roberto Carlos se consagrou com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual atuou por quase uma década e virou ídolo. Foram 13 títulos, incluindo três Champions e quatro edições da La Liga, com 71 gols marcados em 584 partidas. Ele se aposentou em 2015, após breve passagem pelo futebol da Índia. Seu último clube no Brasil foi o Corinthians. Na Europa, também vestiu a camisa da Inter de Milão, Fenerbahçe e do russo Anzhi Makhachkala. Ele despontou no cenário do futebol como um dos destaques do Palmeiras na era Parmalat, quando o clube foi bicampeão Estadual e Brasileiro em 1993 e 1994. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Roberto Carlos cirurgia evolução COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11