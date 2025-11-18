Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso O Liberal 18.11.25 17h01 Torcedora não teve o nome divulgado pelo Avaí (Reprodução / @futebolparaense) A vitória do Avaí sobre o Remo, na Ressacada, ficou marcada por mais um episódio grave de violência nas arquibancadas. Além das confusões envolvendo torcedores e jogadores, um vídeo que circulou nas redes sociais registrou uma ex-conselheira do clube catarinense proferindo injúria racial e ofensas xenofóbicas contra torcedores paraenses. O Avaí identificou a torcedora que terá seu acesso ao clube suspenso, de acordo com o site ND Mais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nas imagens, a mulher dirige uma série de ataques direcionados a torcedores do Remo, incluindo expressões preconceituosas sobre cor da pele, condição social e origem. Em dado momento, outro torcedor avaiano, ao lado dela, reforça as agressões com novas provocações. Diante da repercussão, o Avaí se manifestou oficialmente e informou que a torcedora teve suas atividades suspensas preventivamente. O departamento jurídico do clube afirmou que ela terá direito ao contraditório e à ampla defesa, mas que, dependendo da apuração interna, poderá ser excluída do quadro associativo. VEJA MAIS Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação Defensoria do Pará faz parceria para punir autora de atos racistas contra jogadores do Remo Órgão acionou a Defensoria de Santa Catarina, local onde ocorreu o crime, para que se tome providências urgentes sobre o caso. Remo denuncia novo caso de injúria racial envolvendo atleta Clube denuncia página após publicação de uma página dedicada a torcedores do Paysandu O clube ainda declarou que, por razões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não pode confirmar a identidade da torcedora publicamente, mas que está colaborando com as autoridades responsáveis. Histórico dentro do clube A mulher foi indicada ao Conselho Deliberativo em setembro de 2022, mas o nome dela não consta na lista de sócios aptos a votar na última eleição do Avaí, realizada em novembro de 2025. Posicionamento das entidades Além do Avaí, Remo, Federação Catarinense de Futebol (FCF) e Federação Paraense de Futebol (FPF) publicaram notas condenando o episódio e exigindo responsabilização. O que diz a defesa A defesa da torcedora afirmou que o vídeo não reflete sua personalidade e que o comportamento teria sido influenciado pelo clima de tensão no estádio. Disse também que a discussão teria sido “mútua” e direcionada a indivíduos, não à torcida do Remo ou aos paraenses como coletivo. A nota termina com um pedido público de desculpas e declara que ela está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Leia a nota na íntegra “A defesa da torcedora do Avaí Futebol Clube vem a público esclarecer os fatos relacionados ao vídeo que circula nas redes sociais. O registro divulgado não retrata quem a torcedora é, nem seu comportamento habitual. Durante a partida realizada em 15/11/2025, no Estádio da Ressacada, diversos conflitos paralelos ocorreram no interior do estádio, gerando um ambiente de tensão que alterou o estado emocional de muitos torcedores, incluindo a envolvida. Especificamente quanto ao episódio divulgado, a defesa afirma que a torcedora foi alvo de agressões verbais e ataques pessoais momentos antes. Parte desses acontecimentos não aparece nas gravações, que mostram apenas um recorte isolado e incompleto da situação. O que se vê no vídeo, segundo a defesa, decorre de uma agressão mútua e pontual, envolvendo pessoas específicas, e não representa qualquer manifestação dirigida à torcida do Remo ou aos paraenses de maneira geral. A torcedora reforça que não possui qualquer tipo de preconceito, mantendo profundo respeito por paraenses e catarinenses, bem como pelas torcidas do Avaí e do Clube do Remo. Lamenta profundamente o ocorrido e esclarece que jamais teve a intenção de ofender qualquer pessoa ou torcida. Por fim, manifesta publicamente seu pedido de desculpas a todos que se sentiram atingidos e se coloca à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos necessários". ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém 'explodem' na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 