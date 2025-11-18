Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí

A vitória do Avaí sobre o Remo, na Ressacada, ficou marcada por mais um episódio grave de violência nas arquibancadas. Além das confusões envolvendo torcedores e jogadores, um vídeo que circulou nas redes sociais registrou uma ex-conselheira do clube catarinense proferindo injúria racial e ofensas xenofóbicas contra torcedores paraenses. O Avaí identificou a torcedora que terá seu acesso ao clube suspenso, de acordo com o site ND Mais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nas imagens, a mulher dirige uma série de ataques direcionados a torcedores do Remo, incluindo expressões preconceituosas sobre cor da pele, condição social e origem. Em dado momento, outro torcedor avaiano, ao lado dela, reforça as agressões com novas provocações.

Diante da repercussão, o Avaí se manifestou oficialmente e informou que a torcedora teve suas atividades suspensas preventivamente. O departamento jurídico do clube afirmou que ela terá direito ao contraditório e à ampla defesa, mas que, dependendo da apuração interna, poderá ser excluída do quadro associativo.

VEJA MAIS

O clube ainda declarou que, por razões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não pode confirmar a identidade da torcedora publicamente, mas que está colaborando com as autoridades responsáveis.

Histórico dentro do clube

A mulher foi indicada ao Conselho Deliberativo em setembro de 2022, mas o nome dela não consta na lista de sócios aptos a votar na última eleição do Avaí, realizada em novembro de 2025.

Posicionamento das entidades

Além do Avaí, Remo, Federação Catarinense de Futebol (FCF) e Federação Paraense de Futebol (FPF) publicaram notas condenando o episódio e exigindo responsabilização.

O que diz a defesa

A defesa da torcedora afirmou que o vídeo não reflete sua personalidade e que o comportamento teria sido influenciado pelo clima de tensão no estádio. Disse também que a discussão teria sido “mútua” e direcionada a indivíduos, não à torcida do Remo ou aos paraenses como coletivo. A nota termina com um pedido público de desculpas e declara que ela está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Leia a nota na íntegra

“A defesa da torcedora do Avaí Futebol Clube vem a público esclarecer os fatos relacionados ao vídeo que circula nas redes sociais. O registro divulgado não retrata quem a torcedora é, nem seu comportamento habitual.

Durante a partida realizada em 15/11/2025, no Estádio da Ressacada, diversos conflitos paralelos ocorreram no interior do estádio, gerando um ambiente de tensão que alterou o estado emocional de muitos torcedores, incluindo a envolvida.

Especificamente quanto ao episódio divulgado, a defesa afirma que a torcedora foi alvo de agressões verbais e ataques pessoais momentos antes. Parte desses acontecimentos não aparece nas gravações, que mostram apenas um recorte isolado e incompleto da situação.

O que se vê no vídeo, segundo a defesa, decorre de uma agressão mútua e pontual, envolvendo pessoas específicas, e não representa qualquer manifestação dirigida à torcida do Remo ou aos paraenses de maneira geral.

A torcedora reforça que não possui qualquer tipo de preconceito, mantendo profundo respeito por paraenses e catarinenses, bem como pelas torcidas do Avaí e do Clube do Remo. Lamenta profundamente o ocorrido e esclarece que jamais teve a intenção de ofender qualquer pessoa ou torcida.

Por fim, manifesta publicamente seu pedido de desculpas a todos que se sentiram atingidos e se coloca à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos necessários”.