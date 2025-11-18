Capa Jornal Amazônia
Defensoria do Pará faz parceria para punir autora de atos racistas contra jogadores do Remo

Órgão acionou a Defensoria de Santa Catarina, local onde ocorreu o crime, para que se tome providências urgentes sobre o caso.

Caio Maia

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) solicitou formalmente que a Defensoria Pública de Santa Catarina tome providências urgentes contra um caso de racismo e xenofobia registrado em Florianópolis, na partida entre Remo e Avaí, que ocorreu no último sábado (15). O duelo foi válido pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão.

Durante o jogo realizado na capital catarinense, uma torcedora proferiu ofensas racistas e xenófobas contra um torcedor do clube paraense. Segundo o defensor público Cássio Bitar Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON), o ato viola gravemente a dignidade humana e os princípios constitucionais de igualdade e não discriminação.

"É com sentimento de indignação e tristeza que recebemos as imagens de Remo e Avaí, nas quais torcedores proferiram palavras injuriosas e racistas contra o povo do Pará. Sabemos que isso não reflete o sentimento de todo o povo catarinense, mas ainda assim é importante haver reparação. Por conta disso que a Defensoria do Pará solicitou cooperação à Defensoria de Santa Catarina, que já identificou os responsáveis e trabalhará para a devida reparação", disse.

A Defensoria do Pará argumenta que a instituição tem o dever constitucional de proteger grupos vulneráveis e que o caso configura uma violação prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Igualdade Racial.

O ofício solicita a adoção das "medidas cabíveis" e pede uma atuação coordenada entre as Defensorias estaduais para evitar novas ocorrências e promover medidas educativas. O órgão de Belém se colocou à disposição para colaborar com a Defensoria de Santa Catarina.

O caso

No sábado (15), durante a partida contra o Avaí, uma torcedora do time catarinense foi flagrada proferindo insultos racistas contra torcedores azulinos nas arquibancadas da Ressacada. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e foi encaminhado às autoridades.

