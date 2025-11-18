Defensoria do Pará faz parceria para punir autora de atos racistas contra jogadores do Remo Órgão acionou a Defensoria de Santa Catarina, local onde ocorreu o crime, para que se tome providências urgentes sobre o caso. Caio Maia 18.11.25 13h14 A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) solicitou formalmente que a Defensoria Pública de Santa Catarina tome providências urgentes contra um caso de racismo e xenofobia registrado em Florianópolis, na partida entre Remo e Avaí, que ocorreu no último sábado (15). O duelo foi válido pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão. Durante o jogo realizado na capital catarinense, uma torcedora proferiu ofensas racistas e xenófobas contra um torcedor do clube paraense. Segundo o defensor público Cássio Bitar Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON), o ato viola gravemente a dignidade humana e os princípios constitucionais de igualdade e não discriminação. "É com sentimento de indignação e tristeza que recebemos as imagens de Remo e Avaí, nas quais torcedores proferiram palavras injuriosas e racistas contra o povo do Pará. Sabemos que isso não reflete o sentimento de todo o povo catarinense, mas ainda assim é importante haver reparação. Por conta disso que a Defensoria do Pará solicitou cooperação à Defensoria de Santa Catarina, que já identificou os responsáveis e trabalhará para a devida reparação", disse. A Defensoria do Pará argumenta que a instituição tem o dever constitucional de proteger grupos vulneráveis e que o caso configura uma violação prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Igualdade Racial. O ofício solicita a adoção das "medidas cabíveis" e pede uma atuação coordenada entre as Defensorias estaduais para evitar novas ocorrências e promover medidas educativas. O órgão de Belém se colocou à disposição para colaborar com a Defensoria de Santa Catarina. O caso No sábado (15), durante a partida contra o Avaí, uma torcedora do time catarinense foi flagrada proferindo insultos racistas contra torcedores azulinos nas arquibancadas da Ressacada. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e foi encaminhado às autoridades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19