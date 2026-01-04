Paraenses estreiam sem vitória na Copinha 2026; Remo entra em campo nesta segunda (5)

A Copa São Paulo 2026 começou e os paraenses já estrearam na competição, porém, sem nenhuma vitória até aqui. Tuna Luso, Carajás e Águia de Marabá entraram em campo neste final de semana e apenas a Lusa conseguiu pontuar na primeira rodada. Remo entra em campo nesta segunda-feira (5), tentando a primeira vitória de uma agremiação paraense na Copinha neste ano.

Tuna Luso

A Águia Guerreira do Souza foi o primeiro clube paraense a entrar em campo. A Lusa enfrentou o Bandeirante-SP, pelo grupo 11. As equipes não conseguiram sair do zero no marcador e somaram seus primeiros pontos na chave. Após a rodada inicial, a Lusa ocupa a 3ª posição e pegará na 2ª rodada o líder do grupo, o Botafogo-SP, na próxima terça (6), às 13h.

Carajás

Quem teve muito perto da pontuar foi o Carajás. A equipe paraense saiu na frente do placar, mas tomou a virada nos acréscimos e viu o Grêmio Prudente-SP triunfar por 2 a 1. O Carajás é o 3º colocado do grupo 6 e volta a jogar na terça-feira (6), às 21h30, diante do Ceará-CE, que venceu o Olímpico-SE e lidera a chave.

Águia de Marabá

Outro que viu o empate escapar nos minutos finais foi a equipe do Águia de Marabá. O Azulão pegou o Botafogo neste domingo (4), pelo jogo de fundo do grupo 22, na cidade de Taubaté (SP). A equipe carioca teve boas chances e desperdiçou um pênalti com o lateral-direito Kadu, ex-Remo, que parou na defesa do goleiro do Azulão.

A equipe marabaense até sustentou o placar, mas a pressão do Fogão teve efeito aos 40 minutos, com gol de Matheusinho. O triunfo colocou o Botafogo na vice-liderança do grupo, atrás do Taubaté-SP, que venceu o Estrela de Março-BA, por 2 a 0 e lidera a chave. O próximo compromisso do Águia será na quarta-feira (7), às 19h15, contra o Taubaté-SP.

Remo

O Remo será o último clube paraense a entrar em campo na Copa São Paulo. O Leão Azul estreia nesta segunda-feira (5), às 17h15, contra o Batalhão-TO. A equipe azulina está no Grupo 27, ao lado de Monte Roraima-RR e Palmeiras-SP.

Às vésperas da estreia, o jovem zagueiro Darlan falou sobre a expectativa para disputar a maior competição de base do país e comentou o desgaste causado pela longa viagem de ônibus de Belém até São Paulo (SP).

“Os dias na estrada foram cansativos, passamos o tempo jogando cartas. Esperamos um adversário difícil, já vimos alguns vídeos e acredito em um jogo pegado, pois eles têm qualidade. Mas trabalhamos bem. O Remo será agressivo, vai propor o jogo e será uma equipe que não vai parar de correr”, afirmou.

A equipe azulina é comandada pelo técnico Netão, que já esteve à frente do time profissional do Remo nas temporadas de 2018 e 2019, além de ter passagens pelas categorias de base do Paysandu e pelo Santa Rosa, no Campeonato Paraense profissional.