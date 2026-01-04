Paraenses estreiam sem vitória na Copinha 2026; Remo entra em campo nesta segunda (5) Três clubes paraenses entraram em campo, mas não conseguiram vencer na Copa São Paulo Fábio Will 04.01.26 20h15 Águia de Marabá foi derrotado pelo Botafogo (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) A Copa São Paulo 2026 começou e os paraenses já estrearam na competição, porém, sem nenhuma vitória até aqui. Tuna Luso, Carajás e Águia de Marabá entraram em campo neste final de semana e apenas a Lusa conseguiu pontuar na primeira rodada. Remo entra em campo nesta segunda-feira (5), tentando a primeira vitória de uma agremiação paraense na Copinha neste ano. Tuna Luso A Águia Guerreira do Souza foi o primeiro clube paraense a entrar em campo. A Lusa enfrentou o Bandeirante-SP, pelo grupo 11. As equipes não conseguiram sair do zero no marcador e somaram seus primeiros pontos na chave. Após a rodada inicial, a Lusa ocupa a 3ª posição e pegará na 2ª rodada o líder do grupo, o Botafogo-SP, na próxima terça (6), às 13h. Carajás Quem teve muito perto da pontuar foi o Carajás. A equipe paraense saiu na frente do placar, mas tomou a virada nos acréscimos e viu o Grêmio Prudente-SP triunfar por 2 a 1. O Carajás é o 3º colocado do grupo 6 e volta a jogar na terça-feira (6), às 21h30, diante do Ceará-CE, que venceu o Olímpico-SE e lidera a chave. Águia de Marabá Outro que viu o empate escapar nos minutos finais foi a equipe do Águia de Marabá. O Azulão pegou o Botafogo neste domingo (4), pelo jogo de fundo do grupo 22, na cidade de Taubaté (SP). A equipe carioca teve boas chances e desperdiçou um pênalti com o lateral-direito Kadu, ex-Remo, que parou na defesa do goleiro do Azulão. A equipe marabaense até sustentou o placar, mas a pressão do Fogão teve efeito aos 40 minutos, com gol de Matheusinho. O triunfo colocou o Botafogo na vice-liderança do grupo, atrás do Taubaté-SP, que venceu o Estrela de Março-BA, por 2 a 0 e lidera a chave. O próximo compromisso do Águia será na quarta-feira (7), às 19h15, contra o Taubaté-SP. Remo O Remo será o último clube paraense a entrar em campo na Copa São Paulo. O Leão Azul estreia nesta segunda-feira (5), às 17h15, contra o Batalhão-TO. A equipe azulina está no Grupo 27, ao lado de Monte Roraima-RR e Palmeiras-SP. Às vésperas da estreia, o jovem zagueiro Darlan falou sobre a expectativa para disputar a maior competição de base do país e comentou o desgaste causado pela longa viagem de ônibus de Belém até São Paulo (SP). “Os dias na estrada foram cansativos, passamos o tempo jogando cartas. Esperamos um adversário difícil, já vimos alguns vídeos e acredito em um jogo pegado, pois eles têm qualidade. Mas trabalhamos bem. O Remo será agressivo, vai propor o jogo e será uma equipe que não vai parar de correr”, afirmou. A equipe azulina é comandada pelo técnico Netão, que já esteve à frente do time profissional do Remo nas temporadas de 2018 e 2019, além de ter passagens pelas categorias de base do Paysandu e pelo Santa Rosa, no Campeonato Paraense profissional. 