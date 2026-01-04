Série A: Volante que pertence ao Sport entra na mira do Remo; saiba detalhes Jogador Fábio Matheus, que estava no Novorizontino-SP na Série B de 2025, entra na mira do Remo para a disputa da Série A Fábio Will 04.01.26 18h42 Fábio Matheus foi peça importante no acesso do Sport à Série A em 2024 (Paulo Paiva/ SCR) Com o Remo na Série A e correndo contra o tempo para ajustar o elenco para a temporada 2026, o Leão Azul possui interesse no volante Fábio Matheus. A informação é do site GE Pernambuco e confirmada pela equipe de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A negociação teve impacto diretamente na reapresentação do elenco rubro-negro. Fábio Matheus era esperado no último no sábado (3), mas acabou não comparecendo justamente em razão das conversas em andamento. De olho na montagem do elenco para a temporada 2026, quando disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo segue ativo no mercado em busca de reforços. A possibilidade de atuar na elite nacional pesa na decisão do jogador. VEJA MAIS Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco O técnico colombiano Juan Carlos Osorio teve seu primeiro contato com elenco azulino Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026 Jogador foi decisivo na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube Vale ressaltar que o Remo está realizando a sua pré-temporada em Pernambuco, no CT do Retrô, que fica na cidade de Camaragibe (PE), região metropolitana de Recife (PE). A probabilidade de negócio é grande e existe a possibilidade de outros jogadores do Sport, acertem com o clube paraense. Revelado pelo Sport, Fábio Matheus despontou como promessa em 2022, mas não conseguiu manter regularidade nos anos seguintes. Em busca de sequência, o jogador foi emprestado ao Novorizontino-SP, onde teve um desempenho consistente em 2025. Foram 39 jogos disputados, sendo titular absoluto, incluindo dois confrontos diante do próprio Remo, ambos terminados em empate por 1 a 1, um em Belém e outro no interior paulista, pela Série B. Fábio Matheus possui contrato com o Sport até o final desta temporada. Pelo clube pernambucano conquistou dois títulos estaduais e um acesos à Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo remo série a futebol fábio matheus jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53