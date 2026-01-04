Série A: Volante que pertence ao Sport entra na mira do Remo; saiba detalhes

Com o Remo na Série A e correndo contra o tempo para ajustar o elenco para a temporada 2026, o Leão Azul possui interesse no volante Fábio Matheus. A informação é do site GE Pernambuco e confirmada pela equipe de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A negociação teve impacto diretamente na reapresentação do elenco rubro-negro. Fábio Matheus era esperado no último no sábado (3), mas acabou não comparecendo justamente em razão das conversas em andamento.

De olho na montagem do elenco para a temporada 2026, quando disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo segue ativo no mercado em busca de reforços. A possibilidade de atuar na elite nacional pesa na decisão do jogador.

VEJA MAIS

Vale ressaltar que o Remo está realizando a sua pré-temporada em Pernambuco, no CT do Retrô, que fica na cidade de Camaragibe (PE), região metropolitana de Recife (PE). A probabilidade de negócio é grande e existe a possibilidade de outros jogadores do Sport, acertem com o clube paraense.

Revelado pelo Sport, Fábio Matheus despontou como promessa em 2022, mas não conseguiu manter regularidade nos anos seguintes. Em busca de sequência, o jogador foi emprestado ao Novorizontino-SP, onde teve um desempenho consistente em 2025. Foram 39 jogos disputados, sendo titular absoluto, incluindo dois confrontos diante do próprio Remo, ambos terminados em empate por 1 a 1, um em Belém e outro no interior paulista, pela Série B.

Fábio Matheus possui contrato com o Sport até o final desta temporada. Pelo clube pernambucano conquistou dois títulos estaduais e um acesos à Série A.