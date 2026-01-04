Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco O técnico colombiano Juan Carlos Osorio teve seu primeiro contato com elenco azulino Fábio Will 04.01.26 16h18 Osorio terá a sua primeira experiência comandando um time do Norte do Brasil (Reprodução / Remo TV) O Remo iniciou a pré-temporada no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco (PE), visando a maratona de jogos em 2026 e com foco principal na Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, staff e comissão técnica já se encontram no CT do Retrô e, o técnico Juan Carlos Osorio, teve uma conversa com os atletas e disse que decisões serão tomadas exclusivamente para o bem do grupo. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O treinador colombiano foi bem direto ao falar que o foco é trabalhar o jogo, situações que envolvem a partida e que todos os dias o time será comandado para jogar pra frente, atacando o adversário, sem se descuidar defensivamente. “Vocês vão perceber que eu e eles (staff), exigimos que treinemos apenas o jogo. Aqui não vamos correr ao redor do campo, ir à praia. Não! É o jogo todos os dias e aí seremos os melhores. Estou aqui 40 anos jogando e treinando o jogo. Nós somos um grupo de trabalho que interpretamos o jogo para frente, atacar, procurando criar situações de gol. Obviamente que temos que ser fortes na defesa”, disse em vídeo publicado pela Remo TV. VEJA MAIS Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo Yago Pikachu revela que sempre foi remista Novo reforço do Clube do Remo afirmou que a relação com o Leão começou antes da carreira, por influência da família Remo anuncia mudança no sócio-torcedor com reajustes em todos os planos; confira Os serviços, agora, custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00. Juan Carlos Osorio fez questão de falar sobre a sua forma de trabalho. O comandante azulino enfatizou que é uma pessoa muito transparente e honesta com seus atletas. Osorio afirmou que suas decisões tomadas irão contemplar exclusivamente o grupo, para o bem do elenco, mesmo que ela desagrade algumas pessoas. “Que todos lembrem-se de nós, como pessoas trabalhadoras, pessoas honestas e transparentes. Algumas decisões não irão favorecer alguns, mas sempre as minhas decisões levo para o bem da equipe”, disse. A equipe azulina iniciou um trabalho de força na academia, além de exames tradicionais neste período de pré-temporada. O time azulino ficará no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco, até o dia 17 de janeiro, quando retorna a Belém, para a final da Supercopa Grão Pará, contra o Águia de Marabá, marcada para o dia 18 de janeiro, às 17h, no mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53