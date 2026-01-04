Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco

O Remo iniciou a pré-temporada no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco (PE), visando a maratona de jogos em 2026 e com foco principal na Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, staff e comissão técnica já se encontram no CT do Retrô e, o técnico Juan Carlos Osorio, teve uma conversa com os atletas e disse que decisões serão tomadas exclusivamente para o bem do grupo.

O treinador colombiano foi bem direto ao falar que o foco é trabalhar o jogo, situações que envolvem a partida e que todos os dias o time será comandado para jogar pra frente, atacando o adversário, sem se descuidar defensivamente.

“Vocês vão perceber que eu e eles (staff), exigimos que treinemos apenas o jogo. Aqui não vamos correr ao redor do campo, ir à praia. Não! É o jogo todos os dias e aí seremos os melhores. Estou aqui 40 anos jogando e treinando o jogo. Nós somos um grupo de trabalho que interpretamos o jogo para frente, atacar, procurando criar situações de gol. Obviamente que temos que ser fortes na defesa”, disse em vídeo publicado pela Remo TV.

Juan Carlos Osorio fez questão de falar sobre a sua forma de trabalho. O comandante azulino enfatizou que é uma pessoa muito transparente e honesta com seus atletas. Osorio afirmou que suas decisões tomadas irão contemplar exclusivamente o grupo, para o bem do elenco, mesmo que ela desagrade algumas pessoas.

“Que todos lembrem-se de nós, como pessoas trabalhadoras, pessoas honestas e transparentes. Algumas decisões não irão favorecer alguns, mas sempre as minhas decisões levo para o bem da equipe”, disse.

A equipe azulina iniciou um trabalho de força na academia, além de exames tradicionais neste período de pré-temporada. O time azulino ficará no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco, até o dia 17 de janeiro, quando retorna a Belém, para a final da Supercopa Grão Pará, contra o Águia de Marabá, marcada para o dia 18 de janeiro, às 17h, no mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.