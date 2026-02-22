Paulistão 2026: veja como ficam os duelos das semifinais do Estadual Estadão Conteúdo 22.02.26 23h27 As semifinais do Paulistão 2026 estão definidas. Com o fim dos jogos deste domingo (22), são conhecidos os quatro clubes que vão disputar o título do Estadual. No sábado (21), se classificaram São Paulo e Palmeiras. Agora, passam Novorizontino e Corinthians. No primeiro duelo das quartas, o São Paulo (6º no geral) superou o Red Bull Bragantino (3º) por 2 a 1, em Bragança Paulista. Bobadilla e Lucas Moura marcaram os gols dos visitantes, enquanto o zagueiro Gustavo Marques descontou para os mandantes. A partida, porém, ficou marcada por falas machistas do defensor do Bragantino após o apito final, referindo-se de forma misógina à juíza Daiane Muniz. Depois, ele voltou atrás e se desculpou com a profissional de arbitragem, que aceitou o pedido. Na segunda partida das quartas, o Palmeiras (2º) não teve problemas para golear o Capivariano (7º) por 4 a 0. Os destaques ficam para os dois gols de Vitor Roque, tendo Andreas Pereira e Ramón Sosa marcando uma vez cada. O duelo ainda contou com a estreia de John Arias, que foi contratado junto ao Wolverhampton no início deste mês. O colombiano ganhou destaque após passagem pelo Fluminense e assina com o clube alviverde até o final de 2029. Novorizontino (1º) e Santos (8º) abriram os trabalhos das quartas neste domingo. O time da Vila Belmiro contou com Neymar entre os titulares e jogando por 90 minutos, mas foi dos pés do craque que originou o gol da equipe mandante ainda no primeiro tempo, marcado por Rômulo. Gabriel Bontempo empatou aos 19 minutos do segundo tempo, mas Léo Naldi colocou ponto final aos 50 minutos. Por fim, o Corinthians passou sufoco, mas contou com a estrela de Hugo Gouza e Vitinho para superar a Portuguesa em pleno Canindé. O time do Parque São Jorge perdia a partida até os 47 minutos do segundo tempo quando o camisa 11 fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Nos pênaltis, o arqueiro, que já havia defendido uma cobrança com a bola rolando, se consagrou mais uma vez. Como ficam as semifinais do Paulistão? Segundo o regulamento, as semifinais seguem o seguinte esquema: o time de melhor campanha enfrenta o time da 4ª melhor campanha. Do outro lado, as equipes de 2ª e 3ª melhores campanhas medem forças. Então, os próximos duelos do Paulistão são: Novorizontino x Corinthians e Palmeiras x São Paulo. Os duelos serão realizados no próximo final de semana, em jogo único. A Federação Paulista de Futebol vai divulgar os locais, datas e horários nesta segunda-feira (23). Por terem melhor campanha, Novorizontino e Palmeiras serão mandantes. 