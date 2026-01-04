Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo Bruno Menezes 04.01.26 10h57 Juan Carlos Osorio (meio) e parte de sua comissão técnica (Raul Martins / Remo) O técnico do Clube do Remo, Juan Carlos Osorio, enviou uma mensagem direcionada especialmente aos torcedores do time. Em sua declaração, o treinador afirmou que seu maior objetivo é fazer com que o Leão Azul “compita em cada jogo”. A declaração do colombiano foi publicada na página oficial do clube no Instagram. De frente para a câmera, o técnico prometeu que o Remo terá uma equipe competitiva e que dará orgulho ao torcedor paraense. VEJA MAIS: Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 “A promessa, a nossa ideia de ter uma equipe, um elenco, um clube que, primeiro, compita em cada jogo e, segundo, tente jogar bem em cada jogo. Tentaremos dominar os que pudermos e, se não conseguirmos, pelo menos controlá-los. Dessa maneira, creio que os objetivos serão para nós alcançáveis, mensuráveis e, seguramente, faremos vocês, os torcedores — a parte mais importante do clube — se sentirem muito orgulhosos da nossa equipe”, afirmou o técnico. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A estreia do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 28 de janeiro, em uma partida fora de casa contra o Vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série A Juan Carlos Osório COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53