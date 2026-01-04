Capa Jornal Amazônia
Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

Bruno Menezes
Juan Carlos Osorio (meio) e parte de sua comissão técnica (Raul Martins / Remo)

O técnico do Clube do Remo, Juan Carlos Osorio, enviou uma mensagem direcionada especialmente aos torcedores do time. Em sua declaração, o treinador afirmou que seu maior objetivo é fazer com que o Leão Azul “compita em cada jogo”.

A declaração do colombiano foi publicada na página oficial do clube no Instagram. De frente para a câmera, o técnico prometeu que o Remo terá uma equipe competitiva e que dará orgulho ao torcedor paraense.

“A promessa, a nossa ideia de ter uma equipe, um elenco, um clube que, primeiro, compita em cada jogo e, segundo, tente jogar bem em cada jogo.
​Tentaremos dominar os que pudermos e, se não conseguirmos, pelo menos controlá-los. Dessa maneira, creio que os objetivos serão para nós alcançáveis, mensuráveis e, seguramente, faremos vocês, os torcedores — a parte mais importante do clube — se sentirem muito orgulhosos da nossa equipe”, afirmou o técnico.

A estreia do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 28 de janeiro, em uma partida fora de casa contra o Vitória.

clube do remo

série A

Juan Carlos Osório
