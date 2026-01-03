Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

O meio-campista Patrick de Paula, também conhecido como PK, foi confirmado como o novo reforço do Remo para a temporada de 2026. O jogador, que pertence ao Botafogo, teve seu empréstimo com o Estoril, de Portugal, encerrado e será repassado ao Leão Azul.

Acordo entre os clubes pelo jogador

Na negociação, ficou acordado que Botafogo e Remo dividirão o salário do jogador de forma igualitária. Ao término de 2026, o clube paraense terá a opção de contratar PK em definitivo, uma vez que o contrato do atleta com o time carioca chegará ao fim.

Com 1,80 m de altura e 26 anos de idade, Patrick de Paula registrou 58 partidas pelo Botafogo, marcando sete gols ao longo de sua passagem pelo clube.