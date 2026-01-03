Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

O Liberal

O meio-campista Patrick de Paula, também conhecido como PK, foi confirmado como o novo reforço do Remo para a temporada de 2026. O jogador, que pertence ao Botafogo, teve seu empréstimo com o Estoril, de Portugal, encerrado e será repassado ao Leão Azul.

Acordo entre os clubes pelo jogador

Na negociação, ficou acordado que Botafogo e Remo dividirão o salário do jogador de forma igualitária. Ao término de 2026, o clube paraense terá a opção de contratar PK em definitivo, uma vez que o contrato do atleta com o time carioca chegará ao fim.

Com 1,80 m de altura e 26 anos de idade, Patrick de Paula registrou 58 partidas pelo Botafogo, marcando sete gols ao longo de sua passagem pelo clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda