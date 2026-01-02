Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube Caio Maia 02.01.26 19h53 Yago Pikachu com a camisa do Remo (Divulgação) O meia paraense Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, participou da primeira ação como novo jogador do Remo, maior rival bicolor. Ele foi até a sede do clube, com o pai, Carlos Lisboa, onde foi recebido pelo presidente Tonhão. Lá ele recebeu uma camisa do Remo e deu entrevista a um podcast do clube. Pikachu, até o momento, é a grande contratação do Remo para a temporada. Ele retorna ao futebol do Pará após 11 anos, e, desde então, acumulou passagens por Vasco-RJ, Fortaleza-CE e futebol do Japão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo yago pikachu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Remo anuncia mudança no sócio-torcedor com reajustes em todos os planos; confira Os serviços, agora, custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00. 02.01.26 19h23 FUTEBOL Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026 Jogador foi decisivo na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 02.01.26 12h56 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57