Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

Caio Maia
fonte

Yago Pikachu com a camisa do Remo (Divulgação)

O meia paraense Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, participou da primeira ação como novo jogador do Remo, maior rival bicolor. Ele foi até a sede do clube, com o pai, Carlos Lisboa, onde foi recebido pelo presidente Tonhão. Lá ele recebeu uma camisa do Remo e deu entrevista a um podcast do clube.

Pikachu, até o momento, é a grande contratação do Remo para a temporada. Ele retorna ao futebol do Pará após 11 anos, e, desde então, acumulou passagens por Vasco-RJ, Fortaleza-CE e futebol do Japão. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

yago pikachu
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Remo anuncia mudança no sócio-torcedor com reajustes em todos os planos; confira

Os serviços, agora, custarão entre R$ 50,00 e R$ 350,00.

02.01.26 19h23

FUTEBOL

Tudo certo! Após acesso, Remo renova contrato com zagueiro Kayky Almeida para 2026

Jogador foi decisivo na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

02.01.26 12h56

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda