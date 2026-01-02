Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

O meia paraense Yago Pikachu, ídolo do Paysandu, participou da primeira ação como novo jogador do Remo, maior rival bicolor. Ele foi até a sede do clube, com o pai, Carlos Lisboa, onde foi recebido pelo presidente Tonhão. Lá ele recebeu uma camisa do Remo e deu entrevista a um podcast do clube.

Pikachu, até o momento, é a grande contratação do Remo para a temporada. Ele retorna ao futebol do Pará após 11 anos, e, desde então, acumulou passagens por Vasco-RJ, Fortaleza-CE e futebol do Japão.