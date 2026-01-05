Em Pernambuco, jogadores do Remo passam por exames na pré-temporada Equipe médica de Belém foi deslocada para Pernambuco e realizou exames laboratoriais nos atletas azulinos Fábio Will 05.01.26 8h35 Elenco azulino se prepara para a Série A (Divulgação / Remo) O Remo segue cumprindo o cronograma de preparação para a nova temporada. Como parte das atividades da pré-temporada, o elenco azulino passou, neste fim de semana, por uma série de exames laboratoriais no Centro de Treinamento do Retrô, na região metropolitana do Recife (PE), onde o grupo está concentrado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para garantir a padronização e a qualidade dos procedimentos, o clube contou com o apoio de uma equipe de um laboratório, que se deslocou de Belém até a capital pernambucana exclusivamente para a realização das coletas. Após essa etapa, todo o material biológico foi encaminhado para análise na capital paraense. VEJA MAIS Série A: Volante que pertence ao Sport entra na mira do Remo; saiba detalhes Jogador Fábio Matheus, que estava no Novorizontino-SP na Série B de 2025, entra na mira do Remo para a disputa da Série A Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco O técnico colombiano Juan Carlos Osorio teve seu primeiro contato com elenco azulino Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais Segundo o chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Klay, a ação faz parte de um protocolo detalhado adotado pelo clube no início da temporada. “Esses exames são essenciais para termos um panorama completo da saúde dos atletas. Avaliamos funções importantes como tireoide, fígado e rins, além de outros indicadores fundamentais para o acompanhamento físico ao longo do ano”, destacou. Os resultados obtidos servirão como base para o trabalho integrado entre os departamentos médico, físico e de performance. A partir dessas informações, será possível individualizar cargas de treino, monitorar possíveis riscos de lesão e otimizar o rendimento dos jogadores durante a temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53