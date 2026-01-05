Capa Jornal Amazônia
Em Pernambuco, jogadores do Remo passam por exames na pré-temporada

Equipe médica de Belém foi deslocada para Pernambuco e realizou exames laboratoriais nos atletas azulinos

Fábio Will
Elenco azulino se prepara para a Série A (Divulgação / Remo)

O Remo segue cumprindo o cronograma de preparação para a nova temporada. Como parte das atividades da pré-temporada, o elenco azulino passou, neste fim de semana, por uma série de exames laboratoriais no Centro de Treinamento do Retrô, na região metropolitana do Recife (PE), onde o grupo está concentrado.

Para garantir a padronização e a qualidade dos procedimentos, o clube contou com o apoio de uma equipe de um laboratório, que se deslocou de Belém até a capital pernambucana exclusivamente para a realização das coletas. Após essa etapa, todo o material biológico foi encaminhado para análise na capital paraense.

Segundo o chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Klay, a ação faz parte de um protocolo detalhado adotado pelo clube no início da temporada.

“Esses exames são essenciais para termos um panorama completo da saúde dos atletas. Avaliamos funções importantes como tireoide, fígado e rins, além de outros indicadores fundamentais para o acompanhamento físico ao longo do ano”, destacou.

Os resultados obtidos servirão como base para o trabalho integrado entre os departamentos médico, físico e de performance. A partir dessas informações, será possível individualizar cargas de treino, monitorar possíveis riscos de lesão e otimizar o rendimento dos jogadores durante a temporada.

