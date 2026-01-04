Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. é vaiado de novo pela torcida do Real Madrid, mas é defendido por Xabi Alonso

A reação de Vini ao sair do jogo foi de resignação

Estadão Conteúdo
fonte

Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr)

O ano de 2026 de Vini Jr. no Real Madrid começou da mesma maneira como terminou 2025: com vaias da torcida do clube no Santiago Bernabéu. A má fase do brasileiro, que não marca há 15 jogos com a camisa do time, o distancia dos torcedores, que repetiram na goleada por 5 a 1 deste domingo sobre o Bétis a manifestação na vitória sobre o Sevilla no dia 20 de dezembro.

Apesar do comportamento da torcida, o técnico Xabi Alonso o defendeu e não comentou sobre as vaias. "O Vini contribuiu muito, foi muito incisivo no primeiro tempo, levou um cartão e tiveram que tirar o lateral", afirmou o treinador do Real. "Gostei da atuação do Vini e agora ele será crucial na Supercopa", completou ele, referindo-se ao próximo compromisso do time, que enfrenta o Atlético de Madrid na quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

Vini Jr. começou bem o confronto com Bétis e fez o defensor rival Álvaro Ortiz receber um cartão amarelo após uma falta sobre ele. Pendurado, Ortiz foi substituído no intervalo. Durante o primeiro tempo, o brasileiro foi aplaudido na maior parte do tempo, ao criar oportunidades de gol. Ele chegou a ser derrubado dentro da área do Betis, mas o árbitro nada marcou.

A intensidade caiu na segunda etapa, e o brasileiro levou um cartão amarelo e foi substituído aos 32 minutos. A insatisfação da torcida acabou abafada pelos aplausos direcionados ao compatriota Rodrygo, que deixou o campo ao mesmo tempo após bom desempenho e duas assistências.

A reação de Vini ao sair do jogo foi de resignação. Após um firme aperto de mão com Xabi, caminhou para o banco e foi o primeiro a se dirigir para o túnel quando o árbitro apitou o final da partida. A imprensa espanhola já começa a analisar que o atual momento do brasileiro pode afetar as negociações para a renovação de contrato, que devem ser retomadas em breve. O atual acordo ainda tem 18 meses de validade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

LaLiga

Vini Jr.

Real Madrid

vaias
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda