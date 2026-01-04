Vini Jr. é vaiado de novo pela torcida do Real Madrid, mas é defendido por Xabi Alonso A reação de Vini ao sair do jogo foi de resignação Estadão Conteúdo 04.01.26 18h02 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) O ano de 2026 de Vini Jr. no Real Madrid começou da mesma maneira como terminou 2025: com vaias da torcida do clube no Santiago Bernabéu. A má fase do brasileiro, que não marca há 15 jogos com a camisa do time, o distancia dos torcedores, que repetiram na goleada por 5 a 1 deste domingo sobre o Bétis a manifestação na vitória sobre o Sevilla no dia 20 de dezembro. Apesar do comportamento da torcida, o técnico Xabi Alonso o defendeu e não comentou sobre as vaias. "O Vini contribuiu muito, foi muito incisivo no primeiro tempo, levou um cartão e tiveram que tirar o lateral", afirmou o treinador do Real. "Gostei da atuação do Vini e agora ele será crucial na Supercopa", completou ele, referindo-se ao próximo compromisso do time, que enfrenta o Atlético de Madrid na quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Vini Jr. começou bem o confronto com Bétis e fez o defensor rival Álvaro Ortiz receber um cartão amarelo após uma falta sobre ele. Pendurado, Ortiz foi substituído no intervalo. Durante o primeiro tempo, o brasileiro foi aplaudido na maior parte do tempo, ao criar oportunidades de gol. Ele chegou a ser derrubado dentro da área do Betis, mas o árbitro nada marcou. A intensidade caiu na segunda etapa, e o brasileiro levou um cartão amarelo e foi substituído aos 32 minutos. A insatisfação da torcida acabou abafada pelos aplausos direcionados ao compatriota Rodrygo, que deixou o campo ao mesmo tempo após bom desempenho e duas assistências. A reação de Vini ao sair do jogo foi de resignação. Após um firme aperto de mão com Xabi, caminhou para o banco e foi o primeiro a se dirigir para o túnel quando o árbitro apitou o final da partida. A imprensa espanhola já começa a analisar que o atual momento do brasileiro pode afetar as negociações para a renovação de contrato, que devem ser retomadas em breve. O atual acordo ainda tem 18 meses de validade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Vini Jr. Real Madrid vaias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53