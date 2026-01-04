Vini Jr. é vaiado de novo pela torcida do Real Madrid, mas é defendido por Xabi Alonso

O ano de 2026 de Vini Jr. no Real Madrid começou da mesma maneira como terminou 2025: com vaias da torcida do clube no Santiago Bernabéu. A má fase do brasileiro, que não marca há 15 jogos com a camisa do time, o distancia dos torcedores, que repetiram na goleada por 5 a 1 deste domingo sobre o Bétis a manifestação na vitória sobre o Sevilla no dia 20 de dezembro.

Apesar do comportamento da torcida, o técnico Xabi Alonso o defendeu e não comentou sobre as vaias. "O Vini contribuiu muito, foi muito incisivo no primeiro tempo, levou um cartão e tiveram que tirar o lateral", afirmou o treinador do Real. "Gostei da atuação do Vini e agora ele será crucial na Supercopa", completou ele, referindo-se ao próximo compromisso do time, que enfrenta o Atlético de Madrid na quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

Vini Jr. começou bem o confronto com Bétis e fez o defensor rival Álvaro Ortiz receber um cartão amarelo após uma falta sobre ele. Pendurado, Ortiz foi substituído no intervalo. Durante o primeiro tempo, o brasileiro foi aplaudido na maior parte do tempo, ao criar oportunidades de gol. Ele chegou a ser derrubado dentro da área do Betis, mas o árbitro nada marcou.

A intensidade caiu na segunda etapa, e o brasileiro levou um cartão amarelo e foi substituído aos 32 minutos. A insatisfação da torcida acabou abafada pelos aplausos direcionados ao compatriota Rodrygo, que deixou o campo ao mesmo tempo após bom desempenho e duas assistências.

A reação de Vini ao sair do jogo foi de resignação. Após um firme aperto de mão com Xabi, caminhou para o banco e foi o primeiro a se dirigir para o túnel quando o árbitro apitou o final da partida. A imprensa espanhola já começa a analisar que o atual momento do brasileiro pode afetar as negociações para a renovação de contrato, que devem ser retomadas em breve. O atual acordo ainda tem 18 meses de validade.