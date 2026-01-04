Remo estreia na Copinha 2026 diante do Batalhão-TO; saiba mais Leão Azul será o último clube paraense a entrar em campo na competição nacional Fábio Will 04.01.26 20h24 Meninos do Leão estreiam na Copinha (Reprodução / RemoTV) O Remo será o último clube paraense a entrar em campo na Copa São Paulo. O Leão Azul estreia nesta segunda-feira (5), às 17h15, contra o Batalhão-TO. A equipe azulina está no Grupo 27, ao lado de Monte Roraima-RR e Palmeiras-SP. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Às vésperas da estreia, o jovem zagueiro Darlan falou sobre a expectativa para disputar a maior competição de base do país e comentou o desgaste causado pela longa viagem de ônibus de Belém até São Paulo (SP). “Os dias na estrada foram cansativos, passamos o tempo jogando cartas. Esperamos um adversário difícil, já vimos alguns vídeos e acredito em um jogo pegado, pois eles têm qualidade. Mas trabalhamos bem. O Remo será agressivo, vai propor o jogo e será uma equipe que não vai parar de correr”, afirmou. Zagueiro Darlan é um dos destaques da equipe azulina (Reprodução / RemoTv) VEJA MAIS Paraenses estreiam sem vitória na Copinha 2026; Remo entra em campo nesta segunda (5) Três clubes paraenses entraram em campo, mas não conseguiram vencer na Copa São Paulo A equipe azulina é comandada pelo técnico Netão, que já esteve à frente do time profissional do Remo nas temporadas de 2018 e 2019, além de ter passagens pelas categorias de base do Paysandu e pelo Santa Rosa, no Campeonato Paraense profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo copinha 2026 copa são paulo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53