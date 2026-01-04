Remo estreia na Copinha 2026 diante do Batalhão-TO; saiba mais

O Remo será o último clube paraense a entrar em campo na Copa São Paulo. O Leão Azul estreia nesta segunda-feira (5), às 17h15, contra o Batalhão-TO. A equipe azulina está no Grupo 27, ao lado de Monte Roraima-RR e Palmeiras-SP.

Às vésperas da estreia, o jovem zagueiro Darlan falou sobre a expectativa para disputar a maior competição de base do país e comentou o desgaste causado pela longa viagem de ônibus de Belém até São Paulo (SP).

“Os dias na estrada foram cansativos, passamos o tempo jogando cartas. Esperamos um adversário difícil, já vimos alguns vídeos e acredito em um jogo pegado, pois eles têm qualidade. Mas trabalhamos bem. O Remo será agressivo, vai propor o jogo e será uma equipe que não vai parar de correr”, afirmou.

Zagueiro Darlan é um dos destaques da equipe azulina (Reprodução / RemoTv)

A equipe azulina é comandada pelo técnico Netão, que já esteve à frente do time profissional do Remo nas temporadas de 2018 e 2019, além de ter passagens pelas categorias de base do Paysandu e pelo Santa Rosa, no Campeonato Paraense profissional.