Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo denuncia novo caso de injúria racial envolvendo atleta

Clube denuncia página após publicação de uma página dedicada a torcedores do Paysandu

O Liberal

O Clube do Remo voltou a se manifestar contra episódios de racismo após um novo caso vir à tona nesta segunda-feira (17). Um vídeo-meme publicado por uma página dedicada a torcedores do Paysandu divulgou o áudio de um suposto remista reclamando do desempenho do time na derrota para o Avaí. Em determinado momento, o autor se refere ao zagueiro Reynaldo usando o termo “macaco”, o que foi classificado pelo clube como injúria racial.

VEJA MAIS

image Remo inicia venda de ingressos para decisão contra o Goiás no Mangueirão
Os bilhetes estão disponíveis nos valores de R$ 80 (arquibancada Lado A), R$ 60 (arquibancada Lado B) e R$ 160 (cadeira Lado A)

image Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo
As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação

Em nota oficial, o Remo repudiou o episódio e informou que já acionou o departamento jurídico para identificar o responsável. “O Clube do Remo lamenta e repudia o ato de injúria racial sofrida pelo atleta Reynaldo nas redes sociais, após um áudio divulgado por páginas na internet. A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade. O Clube está prestando todo o apoio necessário ao jogador e sua família, e tomará as medidas cabíveis junto ao nosso departamento jurídico para a identificação e responsabilização do autor”, diz o comunicado.

Este é o segundo caso de racismo envolvendo o Remo em menos de 48 horas. No sábado (15), durante a partida contra o Avaí, uma torcedora do time catarinense foi flagrada proferindo insultos racistas contra torcedores azulinos nas arquibancadas da Ressacada. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e também deve ser encaminhado às autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso'

O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão

20.11.25 19h14

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda