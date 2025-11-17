Remo denuncia novo caso de injúria racial envolvendo atleta

O Clube do Remo voltou a se manifestar contra episódios de racismo após um novo caso vir à tona nesta segunda-feira (17). Um vídeo-meme publicado por uma página dedicada a torcedores do Paysandu divulgou o áudio de um suposto remista reclamando do desempenho do time na derrota para o Avaí. Em determinado momento, o autor se refere ao zagueiro Reynaldo usando o termo “macaco”, o que foi classificado pelo clube como injúria racial.

Em nota oficial, o Remo repudiou o episódio e informou que já acionou o departamento jurídico para identificar o responsável. “O Clube do Remo lamenta e repudia o ato de injúria racial sofrida pelo atleta Reynaldo nas redes sociais, após um áudio divulgado por páginas na internet. A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade. O Clube está prestando todo o apoio necessário ao jogador e sua família, e tomará as medidas cabíveis junto ao nosso departamento jurídico para a identificação e responsabilização do autor”, diz o comunicado.

Este é o segundo caso de racismo envolvendo o Remo em menos de 48 horas. No sábado (15), durante a partida contra o Avaí, uma torcedora do time catarinense foi flagrada proferindo insultos racistas contra torcedores azulinos nas arquibancadas da Ressacada. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e também deve ser encaminhado às autoridades.