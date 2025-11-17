Remo denuncia novo caso de injúria racial envolvendo atleta Clube denuncia página após publicação de uma página dedicada a torcedores do Paysandu O Liberal 17.11.25 22h32 O Clube do Remo voltou a se manifestar contra episódios de racismo após um novo caso vir à tona nesta segunda-feira (17). Um vídeo-meme publicado por uma página dedicada a torcedores do Paysandu divulgou o áudio de um suposto remista reclamando do desempenho do time na derrota para o Avaí. Em determinado momento, o autor se refere ao zagueiro Reynaldo usando o termo “macaco”, o que foi classificado pelo clube como injúria racial. VEJA MAIS Remo inicia venda de ingressos para decisão contra o Goiás no Mangueirão Os bilhetes estão disponíveis nos valores de R$ 80 (arquibancada Lado A), R$ 60 (arquibancada Lado B) e R$ 160 (cadeira Lado A) Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação Em nota oficial, o Remo repudiou o episódio e informou que já acionou o departamento jurídico para identificar o responsável. “O Clube do Remo lamenta e repudia o ato de injúria racial sofrida pelo atleta Reynaldo nas redes sociais, após um áudio divulgado por páginas na internet. A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade. O Clube está prestando todo o apoio necessário ao jogador e sua família, e tomará as medidas cabíveis junto ao nosso departamento jurídico para a identificação e responsabilização do autor”, diz o comunicado. Este é o segundo caso de racismo envolvendo o Remo em menos de 48 horas. No sábado (15), durante a partida contra o Avaí, uma torcedora do time catarinense foi flagrada proferindo insultos racistas contra torcedores azulinos nas arquibancadas da Ressacada. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e também deve ser encaminhado às autoridades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19