Tuna Luso aposta na experiência de ex-seleção brasileira para comandar o futebol em 2026 Ex-zagueiro da seleção assume o comando após saída de Rodrigo Fonseca e inicia montagem do elenco para estaduais, Copa do Brasil e Série D O Liberal 19.11.25 16h16 Lopes trará sua experiência como jogador e treinador para o futebol luso. (Tiago Pavini/Ferroviária SAF) A Tuna Luso Brasileira já trabalha de olho em 2026. Após a saída precoce de Rodrigo Fonseca, pouco mais de um mês depois de ter sido anunciado, o clube confirmou Alexandre Lopes como o treinador que estará à frente da equipe nas disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do próximo ano. Ex-zagueiro com histórico relevante nas quatro linhas, Alexandre vestiu camisas consagradas no futebol nacional. Passou por Fluminense — onde foi campeão da Série C em 1999 — Corinthians, Internacional, Sport e Portuguesa, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira entre 1995 e 1996. Nesse período, disputou quatro jogos, incluindo participação na Copa Ouro de 1996. VEJA MAIS Tuna Luso condena ataques racistas contra torcedores do Remo na Ressacada Clube paraense divulgou nota dura após vídeo mostrar torcedora do Avaí proferindo injúria racial e xenofobia durante a partida Tuna anuncia técnico que levou a Ferroviária ao acesso para a Série C Treinador ganhou projeção ao conduzir time paulista ao acesso para a Série C em 2023 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos Além de jogador, Alexandre também atuou como técnico. Seu trabalho mais expressivo ocorreu na Ferroviária, conduzindo o time ao vice-campeonato da Série D em 2023 e acumulando mais de 60% de aproveitamento entre as temporadas 2023 e 2024, desempenho que reforça a expectativa por bons resultados em sua nova missão. Ao lado do executivo de futebol Vinícius Pacheco, que permanece à frente da área desde meados de 2023, o novo comandante inicia o planejamento do elenco. A Tuna chega a 2026 embalada por dois estaduais consecutivos entre os quatro melhores e busca dar novos passos com a chegada de seu treinador.