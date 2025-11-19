Capa Jornal Amazônia
Tuna Luso aposta na experiência de ex-seleção brasileira para comandar o futebol em 2026

Ex-zagueiro da seleção assume o comando após saída de Rodrigo Fonseca e inicia montagem do elenco para estaduais, Copa do Brasil e Série D

Lopes trará sua experiência como jogador e treinador para o futebol luso. (Tiago Pavini/Ferroviária SAF)

A Tuna Luso Brasileira já trabalha de olho em 2026. Após a saída precoce de Rodrigo Fonseca, pouco mais de um mês depois de ter sido anunciado, o clube confirmou Alexandre Lopes como o treinador que estará à frente da equipe nas disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do próximo ano.

Ex-zagueiro com histórico relevante nas quatro linhas, Alexandre vestiu camisas consagradas no futebol nacional. Passou por Fluminense — onde foi campeão da Série C em 1999 — Corinthians, Internacional, Sport e Portuguesa, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira entre 1995 e 1996. Nesse período, disputou quatro jogos, incluindo participação na Copa Ouro de 1996.

Além de jogador, Alexandre também atuou como técnico. Seu trabalho mais expressivo ocorreu na Ferroviária, conduzindo o time ao vice-campeonato da Série D em 2023 e acumulando mais de 60% de aproveitamento entre as temporadas 2023 e 2024, desempenho que reforça a expectativa por bons resultados em sua nova missão.

Ao lado do executivo de futebol Vinícius Pacheco, que permanece à frente da área desde meados de 2023, o novo comandante inicia o planejamento do elenco. A Tuna chega a 2026 embalada por dois estaduais consecutivos entre os quatro melhores e busca dar novos passos com a chegada de seu treinador.

