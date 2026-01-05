Capa Jornal Amazônia
Ex-Remo, Sérgio Papellin deixa o cargo de diretor de futebol do Fortaleza; saiba mais

Dirigente pediu desligamento do cargo, depois do rebaixamento do Tricolor para a Série B

Fábio Will
fonte

Sérgio Papellin deixou o FEC (Ivan Duarte / Remo)

Após o rebaixamento do Fortaleza-CE para a Série B, o departamento de futebol do Leão do Pici sofreu mais uma baixa importante. O diretor de futebol Sérgio Papellin pediu desligamento do clube no último final de semana. O dirigente havia retornado ao Tricolor recentemente, após uma passagem marcante pelo Remo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com a saída de Papellin, Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol, passa a ser o único remanescente da antiga cúpula do futebol do Fortaleza. Papellin havia reassumido o cargo em maio de 2025, depois que o clube cearense pagou a multa rescisória referente ao contrato do dirigente com o Remo, onde ele teve participação direta no processo de reconstrução azulina.

No Remo, Papellin foi peça fundamental na montagem do elenco que conquistou o acesso à Série B e, posteriormente, na campanha histórica que levou o clube paraense de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, além da conquista de um título estadual.

Considerado um verdadeiro “talismã” no Fortaleza, Sérgio Papellin teve quatro passagens pelo clube nordestino. Ao longo desse período, conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas, exercendo funções executivas entre 2004 e 2023, sendo um dos principais nomes da era mais vitoriosa do Tricolor.

image Sérgio Papellin na sua apresentanção no Remo (Ivan Duarte / O Liberal)

Além de Papellin, o Fortaleza também perdeu recentemente outros dirigentes importantes. O CEO Marcelo Paz e o supervisor de futebol Júlio Manso deixaram o clube para assumir funções no Corinthians. Já o gerente de futebol Daniel de Paula e o diretor Alex Santiago foram desligados ainda durante a temporada passada.

Figura conhecida no futebol paraense, Sérgio Papellin teve sua primeira passagem pelo Remo em 2008, ainda fora da função executiva. Em 2014, retornou a Belém para assumir o cargo de executivo de futebol do Paysandu, onde conquistou o acesso à Série B e participou da montagem do elenco de 2015, que ficou muito próximo do acesso à elite nacional.

O retorno de Papellin a Belém ocorreu na temporada 2024. Amigo do presidente do Tonhão, do Remo, ele aceitou o pedido e deixou o Fortaleza para assumir o departamento de futebol azulino. Nesse período, Papellin conquistou um título estadual e um acesso à Série B, além de ter feito parte importante da trajetória azulina que terminou 2025 com o acesso à Série A.

image Marcos Braz encontrou Papelin, executivo do Remo, na porta do hotel em Belém em partida do Flamengo na capital paraense em 2024 (Fábio Will / O Liberal)

Após a saída de Papellin, o Remo agiu rápido no mercado e contratou Marcos Braz, o “homem-forte” do futebol do Flamengo, que estava livre no mercado. Braz segue no clube e também foi peça importante na conquista do acesso com o Leão Azul.

.
