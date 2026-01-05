Ex-Remo, Sérgio Papellin deixa o cargo de diretor de futebol do Fortaleza; saiba mais Dirigente pediu desligamento do cargo, depois do rebaixamento do Tricolor para a Série B Fábio Will 05.01.26 9h52 Sérgio Papellin deixou o FEC (Ivan Duarte / Remo) Após o rebaixamento do Fortaleza-CE para a Série B, o departamento de futebol do Leão do Pici sofreu mais uma baixa importante. O diretor de futebol Sérgio Papellin pediu desligamento do clube no último final de semana. O dirigente havia retornado ao Tricolor recentemente, após uma passagem marcante pelo Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a saída de Papellin, Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol, passa a ser o único remanescente da antiga cúpula do futebol do Fortaleza. Papellin havia reassumido o cargo em maio de 2025, depois que o clube cearense pagou a multa rescisória referente ao contrato do dirigente com o Remo, onde ele teve participação direta no processo de reconstrução azulina. No Remo, Papellin foi peça fundamental na montagem do elenco que conquistou o acesso à Série B e, posteriormente, na campanha histórica que levou o clube paraense de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, além da conquista de um título estadual. VEJA MAIS Série A: Volante que pertence ao Sport entra na mira do Remo; saiba detalhes Jogador Fábio Matheus, que estava no Novorizontino-SP na Série B de 2025, entra na mira do Remo para a disputa da Série A Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco O técnico colombiano Juan Carlos Osorio teve seu primeiro contato com elenco azulino Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais Considerado um verdadeiro “talismã” no Fortaleza, Sérgio Papellin teve quatro passagens pelo clube nordestino. Ao longo desse período, conquistou 13 títulos e participou de campanhas históricas, exercendo funções executivas entre 2004 e 2023, sendo um dos principais nomes da era mais vitoriosa do Tricolor. Sérgio Papellin na sua apresentanção no Remo (Ivan Duarte / O Liberal) Além de Papellin, o Fortaleza também perdeu recentemente outros dirigentes importantes. O CEO Marcelo Paz e o supervisor de futebol Júlio Manso deixaram o clube para assumir funções no Corinthians. Já o gerente de futebol Daniel de Paula e o diretor Alex Santiago foram desligados ainda durante a temporada passada. Figura conhecida no futebol paraense, Sérgio Papellin teve sua primeira passagem pelo Remo em 2008, ainda fora da função executiva. Em 2014, retornou a Belém para assumir o cargo de executivo de futebol do Paysandu, onde conquistou o acesso à Série B e participou da montagem do elenco de 2015, que ficou muito próximo do acesso à elite nacional. O retorno de Papellin a Belém ocorreu na temporada 2024. Amigo do presidente do Tonhão, do Remo, ele aceitou o pedido e deixou o Fortaleza para assumir o departamento de futebol azulino. Nesse período, Papellin conquistou um título estadual e um acesso à Série B, além de ter feito parte importante da trajetória azulina que terminou 2025 com o acesso à Série A. Marcos Braz encontrou Papelin, executivo do Remo, na porta do hotel em Belém em partida do Flamengo na capital paraense em 2024 (Fábio Will / O Liberal) Após a saída de Papellin, o Remo agiu rápido no mercado e contratou Marcos Braz, o “homem-forte” do futebol do Flamengo, que estava livre no mercado. Braz segue no clube e também foi peça importante na conquista do acesso com o Leão Azul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol sérgio papellin jornal amazônia fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53