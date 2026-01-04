Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

O futebol paraense estará representado na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 com o Remo, mas a presença do Estado na elite nacional não se limita apenas às quatro linhas. A arbitragem do Pará também alcançou o topo, com a árbitra Gleika Pinheiro conquistando o escudo da FIFA, um feito histórico para o futebol local.

A chancela internacional recoloca o Pará em destaque na arbitragem brasileira e mundial, habilitando Gleika a atuar em grandes jogos e competições de alto nível. O feito foi bastante comemorado pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, que destacou o trabalho realizado nos últimos anos para fortalecer o quadro estadual de árbitros.

Segundo o dirigente, a conquista é resultado direto de uma reformulação profunda iniciada ainda em sua primeira gestão à frente da FPF.

“É importante, antes de avaliar o ano, lembrar do que foi feito há dois anos. Fizemos um movimento muito corajoso e audacioso, que foi a ampla reformulação do quadro de arbitragem. Renovamos cerca de 70% a 80% dos árbitros. Naquele momento, muitos apitaram competições profissionais pela primeira vez. Conversamos com os clubes e fortalecemos o lado mental desses profissionais”, afirmou.

Processo de amadurecimento

Ricardo Gluck Paul reconheceu que erros fazem parte do processo de formação, mas ressaltou que a experiência adquirida com mais jogos tem sido fundamental para a evolução da arbitragem paraense.

“Os erros acontecem, isso é natural. O nosso trabalho é para errar cada vez menos. São árbitros jovens, que precisam de grandes jogos, assim como atletas precisam de minutagem para amadurecer. O árbitro também precisa disso”, explicou.

O presidente da FPF destacou ainda que esse processo foi potencializado pela ampliação significativa do calendário esportivo no Estado.

“Assumimos a federação com apenas três competições. Hoje são praticamente 40, mais precisamente 37. Só nas categorias de base são mais de mil jogos por ano. Isso fez com que os árbitros passassem a trabalhar muito mais, aumentando sua minutagem e experiência. Hoje, o árbitro paraense tem calendário de janeiro a dezembro, algo que não existia antes”, completou.

Representatividade e simbolismo

Para Ricardo Gluck Paul, a chegada de Gleika Pinheiro ao quadro da FIFA carrega um forte simbolismo. Além da qualificação técnica, o dirigente ressaltou a importância da representatividade feminina e da superação de preconceitos históricos.

“O simbolismo é muito forte. Estamos falando de uma mulher, formada em uma federação que sempre defendeu, na prática, a inclusão, a igualdade e o enfrentamento ao machismo. Essa conquista é fruto de um trabalho consistente do nosso Time de Arbitragem ao longo dos últimos três anos, com investimentos em capacitação, tecnologia e treinamento, mas, acima de tudo, em pessoas”, destacou.

Trabalho coletivo

O presidente da FPF também fez questão de valorizar o trabalho da Comissão de Arbitragem, responsável pela formação contínua dos árbitros no Estado.

“É fundamental destacar o trabalho da Comissão de Arbitragem, especialmente do Fernando Castro e de toda a sua equipe. É um trabalho feito com ética, competência e formação continuada. Estamos sempre reciclando, treinando e investindo. Esse reconhecimento internacional é resultado direto disso”, afirmou.

Ricardo Gluck Paul finalizou projetando um futuro ainda mais promissor para a arbitragem paraense.

“Hoje o Pará está presente nas Séries A, B, C e D, na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Norte, Copa Verde e também nas Séries A1, A2 e A3 do Brasileiro feminino. Estamos apitando jogos relevantes e, em 2026, esperamos ainda mais conquistas para a arbitragem do nosso Estado”, concluiu.