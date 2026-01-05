Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Meia Noite x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/01) pela Copinha

Meia Noite e Ponte Preta jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na primeira rodada, a Ponte Preta venceu Coritiba e o Meia Noite empatou com o Real Roraima (Luís Lisbôa/ X/ @Coritiba)

Meia Noite x Ponte Preta disputam hoje, segunda-feira (05/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começa às 13h  (horário de Brasília), no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Meia Noite x Ponte Preta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal Paulistão, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a Ponte Preta venceu Coritiba por 4 a 2 e o Meia Noite empatou sem gols com o Real-RR.

Meia Noite x Ponte Preta: prováveis escalações

Meia Noite: Sem informações

Ponte Preta: Sem informações

FICHA TÉCNICA
Meia Noite x Ponte Preta
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP)
Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 13h

Ponte Preta

Meia Noite

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copinha 2026

jogos de hoje
Futebol
.
