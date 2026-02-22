Abel ressalta eficiência do Palmeiras em resultado demasiadamente elástico contra Capivariano Estadão Conteúdo 22.02.26 0h07 Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, classificou a goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano, neste sábado, em Barueri com um resultado como "demasiado elástico". O triunfo valeu o avanço do time à semifinal do Paulistão. "Foi demasiado elástico para o que se passou no jogo. Nosso adversário não abdicou de jogar, nos pressionou homem a homem, nos condicionava muito, mas também deixava homem a homem atrás. Tínhamos estratégias estudadas para sair desse primeiro momento de pressão", afirmou o português, que elogiou "a coragem e a ousadia" do Capivariano. "Nosso adversário tentou, criou oportunidades, poderia ter feito o gol." Para ele, o fator crucial para o resultado foi a eficiência de sua equipe. "Não é preciso ir lá muitas vezes, é preciso ser eficiente e eficaz. Foi um jogo difícil. A vitória foi justa, e mais do que qualidade, a questão aqui não era qualidade, mas responsabilidade, compromisso e atitude de mostrar em campo que éramos favoritos contra um adversário que não tinha nada a perder", disse o português, ressaltando que o adversário jogou "olhos nos olhos" contra o Palmeiras. O Palmeiras ainda não sabe quem será seu adversário na semifinal do Paulistão, mas tem garantido o mando de campo. Abel Ferreira disse acreditar que o jogo não deve ser no Allianz Parque, que abrigou shows de Bad Bunny. "Acho que o próximo jogo vai ser aqui", declarou o português, acrescentando que o gramado de Barueri é superior a muitos gramados naturais do Brasil. Autor de dois gols na vitória deste sábado, o atacante Vitor Roque elogiou Jhon Arias, que fez sua estreia no Palmeiras e sofreu um pênalti. "Arias é um craque. Tenho certeza que vai nos ajudar muito. Foi só um pouquinho hoje, ele sofreu o pênalti, mas o torcedor pode esperar muito porque ele vai dar muitas alegrias", disse Vitor Roque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Abel Ferreira Palmeiras Capivariano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Abel ressalta eficiência do Palmeiras em resultado demasiadamente elástico contra Capivariano 22.02.26 0h07 Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD 21.02.26 23h27 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13