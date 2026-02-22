Abel ressalta eficiência do Palmeiras em resultado demasiadamente elástico contra Capivariano

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, classificou a goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano, neste sábado, em Barueri com um resultado como "demasiado elástico". O triunfo valeu o avanço do time à semifinal do Paulistão.

"Foi demasiado elástico para o que se passou no jogo. Nosso adversário não abdicou de jogar, nos pressionou homem a homem, nos condicionava muito, mas também deixava homem a homem atrás. Tínhamos estratégias estudadas para sair desse primeiro momento de pressão", afirmou o português, que elogiou "a coragem e a ousadia" do Capivariano. "Nosso adversário tentou, criou oportunidades, poderia ter feito o gol."

Para ele, o fator crucial para o resultado foi a eficiência de sua equipe. "Não é preciso ir lá muitas vezes, é preciso ser eficiente e eficaz. Foi um jogo difícil. A vitória foi justa, e mais do que qualidade, a questão aqui não era qualidade, mas responsabilidade, compromisso e atitude de mostrar em campo que éramos favoritos contra um adversário que não tinha nada a perder", disse o português, ressaltando que o adversário jogou "olhos nos olhos" contra o Palmeiras.

O Palmeiras ainda não sabe quem será seu adversário na semifinal do Paulistão, mas tem garantido o mando de campo. Abel Ferreira disse acreditar que o jogo não deve ser no Allianz Parque, que abrigou shows de Bad Bunny. "Acho que o próximo jogo vai ser aqui", declarou o português, acrescentando que o gramado de Barueri é superior a muitos gramados naturais do Brasil.

Autor de dois gols na vitória deste sábado, o atacante Vitor Roque elogiou Jhon Arias, que fez sua estreia no Palmeiras e sofreu um pênalti. "Arias é um craque. Tenho certeza que vai nos ajudar muito. Foi só um pouquinho hoje, ele sofreu o pênalti, mas o torcedor pode esperar muito porque ele vai dar muitas alegrias", disse Vitor Roque.