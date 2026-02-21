Internacional x Ypiranga: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Gaúcho Internacional e Ypiranga jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 17h30 O Inter goleou o Ypiranga por 3 a 0 durante a partida de ida (X/ @LibertadoresBR) Internacional x Ypiranga disputam hoje, sábado (21/02), a volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), na Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Ypiranga ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Internacional liderou o Grupo A e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou São Luiz por 3 a 1. Já o Ypiranga ficou em 3° lugar no Grupo B e somou apenas 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas quartas de final, o time venceu o Caxias por 2 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Internacional por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Bragantino x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista RB Bragantino e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/02) pelo Campeonato Mineiro Pouso Alegre e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Internacional x Ypiranga: prováveis escalações Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano. Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral. FICHA TÉCNICA Internacional x Ypiranga Campeonato Gaúcho Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Ypiranga jogos de hoje Campeonato Gaúcho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56