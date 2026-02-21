Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/02) pelo Campeonato Mineiro Pouso Alegre e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 17h30 O Cruzeiro vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a URT (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Pouso Alegre x Cruzeiro disputam hoje, sábado (21/02), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pouso Alegre x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro liderou o Grupo C da primeira fase e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Pouso Alegre foi o vice-líder do Grupo B e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Pouso Alegre x Cruzeiro: prováveis escalações Pouso Alegre: Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã. Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian (Lucas Silva), Kaio Jorge e Keny Arroyo (Wanderson). FICHA TÉCNICA Pouso Alegre x Cruzeiro Campeonato Mineiro Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG) Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Pouso Alegre cruzeiro jogos de hoje Campeonato Mineiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56