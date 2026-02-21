Capa Jornal Amazônia
Pouso Alegre x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/02) pelo Campeonato Mineiro

Pouso Alegre e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a URT (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Pouso Alegre x Cruzeiro disputam hoje, sábado (21/02), a semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pouso Alegre x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro liderou o Grupo C da primeira fase e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Pouso Alegre foi o vice-líder do Grupo B e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos.

Pouso Alegre x Cruzeiro: prováveis escalações

Pouso Alegre: Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota; Thiago Rubim e Marcelo Cauã.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian (Lucas Silva), Kaio Jorge e Keny Arroyo (Wanderson).

FICHA TÉCNICA
Pouso Alegre x Cruzeiro
Campeonato Mineiro
Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG)
Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 18h30

