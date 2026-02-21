Capa Jornal Amazônia
Bragantino x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista

RB Bragantino e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Na primeira fase do Paulistão, o Bragantino permaneceu invicto e somou 3 pontos a mais que o São Paulo (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino)

RB Bragantino x São Paulo disputam hoje, sábado (21/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no  Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Bragantino terminou invicto no 3° lugar e somou 4 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o São Paulo ficou em 6° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos.

Bragantino x São Paulo: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Fabinho e Gabriel Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino São Paulo
Campeonato Paulista
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 18h30

.
