Bragantino x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista RB Bragantino e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 17h30 Na primeira fase do Paulistão, o Bragantino permaneceu invicto e somou 3 pontos a mais que o São Paulo (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x São Paulo disputam hoje, sábado (21/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Bragantino terminou invicto no 3° lugar e somou 4 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados e 2 gols sofridos. Já o São Paulo ficou em 6° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. Bragantino x São Paulo: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Fabinho e Gabriel Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x São Paulo Campeonato Paulista Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 18h30