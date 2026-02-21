Capa Jornal Amazônia
Palmeiras x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras somou 3 pontos a mais que o Capivariano (X/ @LibertadoresBR)

Palmeiras x Capivariano disputam hoje, sábado (21/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Capivariano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras terminou na vice-liderança da primeira fase e acumulou nessa 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Capivariano ficou em 7° lugar na mesma fase e somou um total de 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Palmeiras x Capivariano: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcisio; Bruno Silva, Carlinhos, Thiaguinho, Cássio Gabriel e Baianinho; Vinícius Popó. Técnico: Élio Sizenando.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Capivariano
Campeonato Paulista
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 20h30

