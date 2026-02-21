Palmeiras x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 19h00 Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras somou 3 pontos a mais que o Capivariano (X/ @LibertadoresBR) Palmeiras x Capivariano disputam hoje, sábado (21/02), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Capivariano ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras terminou na vice-liderança da primeira fase e acumulou nessa 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Capivariano ficou em 7° lugar na mesma fase e somou um total de 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Bragantino x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Paulista RB Bragantino e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Palmeiras x Capivariano: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcisio; Bruno Silva, Carlinhos, Thiaguinho, Cássio Gabriel e Baianinho; Vinícius Popó. Técnico: Élio Sizenando. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Capivariano Campeonato Paulista Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Capivariano Palmeiras jogos de hoje Paulistão 2026 Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Cariocão Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56