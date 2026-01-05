Egito x Benim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações

Egito x Benim disputam hoje, segunda-feira (05/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Benin ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola.

Já Benim passou por uma derrota de 1 a 0 para a RD do Congo, uma vitória de 1 a 0 sobre a Botsuana e uma derrota de 3 a 0 para o Senegal.

Egito x Benin: prováveis escalações

Egito: El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Rami Rabia e Mohamed Hamdi; Marwan Attia, Zizo e Trezeguet; Mohamed Salah e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Benim: Marcel Dandjinou; Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani e Yohan Roche; Samadou Attidjikou (Sessi D'Almeida) e Hassane Imourane; Aiyegun Tosin, Dokou Dodo e Junior Olaitan; Steve Mounié. Técnico: Gernot Rohr.

FICHA TÉCNICA

Egito x Benim

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Agadir, no Marrocos

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 13h