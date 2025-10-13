Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

O Liberal
fonte

Árbitro vai apitar o Re-Pa (Reprodução / Instagram / Matheus Delgado Candaçan)

O árbitro Matheus Delgado Candaçan foi escalado para apitar o clássico entre Remo e Paysandu na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B. O juiz que comandará o jogo é jovem, tem 27 anos, mas já acumula polêmicas no currículo. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou um pedido de suspensão contra Candaçan.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O pedido é do último dia 8 de outubro e se refere à partida entre Juventude-RS e Internacional-RS, válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo terminou empatado por 1 a 1, mas ficou marcado por erros reconhecidos pela Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo'
Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico

Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B
Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão

Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site
Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

A principal reclamação é de um pênalti não marcado a favor do Juventude. No segundo tempo, o atacante Ênio foi derrubado dentro da área, mas Candaçan não marcou nada e nem foi acionado pelo VAR, comandado por Diego Pombo Lopez. Além dessa, outro erro apontado seria uma falta do Inter sobre um atleta do Verdão. O lance seria para cartão vermelho, mas o árbitro aplicou apenas o amarelo.

A reclamação é que na súmula não foi registrado nada de anormal no jogo, mas a Comissão de Arbitragem da CBF reconheceu os erros. Assim, Matheus Candaçan, que é árbitro FIFA, e Diego Pombo Lopez, também FIFA, foram denunciados “por deixarem de observar regras da modalidade em lances notoriamente equivocados, como reconhecido pela Comissão de Arbitragem da CBF”, conforme o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O Re-Pa ocorre na próxima terça-feira (14), no Mangueirão, a partir das 19h30, e a promessa é de casa cheia, ou seja, muita pressão vai sair das arquibancadas. Matheus será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima, ambos de São Paulo. O VAR será Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro.

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Futebol

Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo'

Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico

12.10.25 17h39

Foco

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

12.10.25 16h48

O CAPITÃO

Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único'

O jogador gaúcho mostrou-se impressionado com a força da devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré

11.10.25 21h31

