Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

O árbitro Matheus Delgado Candaçan foi escalado para apitar o clássico entre Remo e Paysandu na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B. O juiz que comandará o jogo é jovem, tem 27 anos, mas já acumula polêmicas no currículo. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou um pedido de suspensão contra Candaçan.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O pedido é do último dia 8 de outubro e se refere à partida entre Juventude-RS e Internacional-RS, válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo terminou empatado por 1 a 1, mas ficou marcado por erros reconhecidos pela Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

VEJA MAIS

A principal reclamação é de um pênalti não marcado a favor do Juventude. No segundo tempo, o atacante Ênio foi derrubado dentro da área, mas Candaçan não marcou nada e nem foi acionado pelo VAR, comandado por Diego Pombo Lopez. Além dessa, outro erro apontado seria uma falta do Inter sobre um atleta do Verdão. O lance seria para cartão vermelho, mas o árbitro aplicou apenas o amarelo.

A reclamação é que na súmula não foi registrado nada de anormal no jogo, mas a Comissão de Arbitragem da CBF reconheceu os erros. Assim, Matheus Candaçan, que é árbitro FIFA, e Diego Pombo Lopez, também FIFA, foram denunciados “por deixarem de observar regras da modalidade em lances notoriamente equivocados, como reconhecido pela Comissão de Arbitragem da CBF”, conforme o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O Re-Pa ocorre na próxima terça-feira (14), no Mangueirão, a partir das 19h30, e a promessa é de casa cheia, ou seja, muita pressão vai sair das arquibancadas. Matheus será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima, ambos de São Paulo. O VAR será Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro.