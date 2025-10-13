Capa Jornal Amazônia
Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso

Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B.

Rafael Lédo

Remo e Paysandu se enfrentam na terça-feira (14), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Leão Azul segue em busca do acesso à Série A após a vitória sobre o Athletico Paranaense em casa. O mando de campo pode ser fator fundamental para o maior objetivo do clube em 2025.

Demonstrando a sua força ao lado da torcida na última rodada, os azulinos venceram o time paranaense pelo placar de 2 a 1, na noite da última quinta-feira (9). Faltando sete rodadas para o fim da competição, o Remo ainda tem quatro jogos para fazer dentro de casa e atingir 60 pontos, bem próximo da "pontuação mágica" de 62 pontos, que pode garantir o acesso à Série A.

A próxima partida dos dois times paraenses na Série B 2025 é o Clássico Rei da Amazônia 780, que será disputado na próxima terça-feira (14), no Estádio Olímpico Mangueirão, o que pode ser considerado "dentro de casa", mesmo com o mando sendo do rival, virtualmente rebaixado para a Série C.

Qual a pontuação do Remo? 

O Filho da Glória e do Triunfo está na 8ª colocação da competição com 48 pontos. Caso vença as quatro partidas que ainda faltam ser disputadas em Belém, chega a 60 pontos. Desta forma, pode se aproximar do G4.

Com a ajuda do Fenômeno Azul, que tem uma das maiores médias de público como visitante, Remo precisará conquistar pontos fora de casa.

Confira os jogos restantes para o Remo na Série B:

33ª rodada

Remo x Athletic Club - 18/10 (sábado) - 20h30 

34ª rodada

Cuiabá x Remo - 24/10 (sexta) - 21h35

35ª rodada

Remo x Chapecoense - 02/11 (domingo) - 18h30

36ª rodada 

Novorizontino x Remo - 08/11 (sábado) - 16h

37ª rodada

Avaí x Remo - 14/11 (a confirmar)

38ª rodada

Remo x Goiás - 22/11 (a confirmar)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

