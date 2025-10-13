Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. Rafael Lédo 13.10.25 14h15 Remo e Paysandu se enfrentam na terça-feira (14), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Leão Azul segue em busca do acesso à Série A após a vitória sobre o Athletico Paranaense em casa. O mando de campo pode ser fator fundamental para o maior objetivo do clube em 2025. Demonstrando a sua força ao lado da torcida na última rodada, os azulinos venceram o time paranaense pelo placar de 2 a 1, na noite da última quinta-feira (9). Faltando sete rodadas para o fim da competição, o Remo ainda tem quatro jogos para fazer dentro de casa e atingir 60 pontos, bem próximo da "pontuação mágica" de 62 pontos, que pode garantir o acesso à Série A. VEJA MAIS Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação Leão do Remo alfineta torcedores do Paysandu com lanterna durante Círio de Nazaré O momento aconteceu durante a Grande Procissão, nesse domingo (12), em Belém. O mascote foi aplaudido por azulinos, enquanto recebeu resposta negativa de bicolores A próxima partida dos dois times paraenses na Série B 2025 é o Clássico Rei da Amazônia 780, que será disputado na próxima terça-feira (14), no Estádio Olímpico Mangueirão, o que pode ser considerado "dentro de casa", mesmo com o mando sendo do rival, virtualmente rebaixado para a Série C. Qual a pontuação do Remo? O Filho da Glória e do Triunfo está na 8ª colocação da competição com 48 pontos. Caso vença as quatro partidas que ainda faltam ser disputadas em Belém, chega a 60 pontos. Desta forma, pode se aproximar do G4. Com a ajuda do Fenômeno Azul, que tem uma das maiores médias de público como visitante, Remo precisará conquistar pontos fora de casa. Confira os jogos restantes para o Remo na Série B: 33ª rodada Remo x Athletic Club - 18/10 (sábado) - 20h30 34ª rodada Cuiabá x Remo - 24/10 (sexta) - 21h35 35ª rodada Remo x Chapecoense - 02/11 (domingo) - 18h30 36ª rodada Novorizontino x Remo - 08/11 (sábado) - 16h 37ª rodada Avaí x Remo - 14/11 (a confirmar) 38ª rodada Remo x Goiás - 22/11 (a confirmar) (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo paysandu campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15 Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08