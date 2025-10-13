Leão do Remo alfineta torcedores do Paysandu com lanterna durante Círio de Nazaré O momento aconteceu durante a Grande Procissão, nesse domingo (12), em Belém. O mascote foi aplaudido por azulinos, enquanto recebeu resposta negativa de bicolores Lívia Ximenes 13.10.25 11h39 O Leão usou uma lanterna para alfinetar romeiros bicolores (Reprodução / TikTok) Durante a Grande Procissão do Círio de Nazaré, nesse domingo (12), o Leão do Clube do Remo aproveitou o momento para alfinetar torcedores do Paysandu. Para isso, o mascote usou uma lanterna acesa e fingiu procurar por rivais na romaria. Enquanto azulinos aplaudiam e ovacionavam o Leão, bicolores deram resposta negativa ao mascote. VEJA MAIS Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. “Leão tirando onda no Círio”, escreveu Fabiano Scherer no TikTok. Nos comentários, diversas reações, entre risos e desaprovações, fizeram o vídeo viralizar. “Tirou a braba”, disse um internauta aos risos. “Isso é coisa séria, não é brincadeira”, falou outro. O Paysandu perdeu para o Botafogo-SP na última terça-feira (7) e, por isso, permanece na lanterna pela nona rodada consecutiva. No último lugar e com diferença de 10 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Ferroviária, o Papão está na pior campanha na história recente da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo paysandu leão do remo brinca com torcedores do paysandu no círio paysandu na lanterna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 9h46 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h32