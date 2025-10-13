Leão do Remo alfineta torcedores do Paysandu com lanterna durante Círio de Nazaré

Durante a Grande Procissão do Círio de Nazaré, nesse domingo (12), o Leão do Clube do Remo aproveitou o momento para alfinetar torcedores do Paysandu. Para isso, o mascote usou uma lanterna acesa e fingiu procurar por rivais na romaria. Enquanto azulinos aplaudiam e ovacionavam o Leão, bicolores deram resposta negativa ao mascote.

O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. “Leão tirando onda no Círio”, escreveu Fabiano Scherer no TikTok. Nos comentários, diversas reações, entre risos e desaprovações, fizeram o vídeo viralizar. “Tirou a braba”, disse um internauta aos risos. “Isso é coisa séria, não é brincadeira”, falou outro.

O Paysandu perdeu para o Botafogo-SP na última terça-feira (7) e, por isso, permanece na lanterna pela nona rodada consecutiva. No último lugar e com diferença de 10 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Ferroviária, o Papão está na pior campanha na história recente da Série B.