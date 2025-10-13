Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. Iury Costa 13.10.25 17h40 Técnico azulino terá o primeiro clássico paraense nesta terça-feira (14). (Thiago Gomes / O Liberal) O técnico Guto Ferreira vai viver, nesta terça-feira (14), uma experiência inédita na carreira: o primeiro Re-Pa como comandante do Clube do Remo. Apesar da estreia no maior clássico da Amazônia, o treinador carrega um retrospecto equilibrado em duelos regionais e estaduais, com 40% de aproveitamento nos últimos três anos. De 2022 a 2024, Guto esteve à frente de cinco clássicos por diferentes clubes, Coritiba, Goiás, Ceará e Sport, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Foram partidas disputadas em competições nacionais e regionais, incluindo o Brasileirão Série A, a Copa do Nordeste e campeonatos estaduais. O ciclo começou em 2022, quando o treinador comandava o Coritiba e acabou derrotado no Athletiba por 1 a 0 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. No ano seguinte, já à frente do Goiás, perdeu novamente, desta vez no Clássico Vovô Goiano, contra o Atlético-GO, por 2 a 1. A reação veio logo depois, com vitória no Go-Vi, contra o Vila Nova, por 1 a 0, ainda pelo Campeonato Goiano. VEJA MAIS Volante do Remo vê Re-Pa como final à parte na Série B: “Estamos em um momento de decisão” Uma vitória no clássico pode deixar o time na 'porta' do G4 Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. No mesmo ano, Guto comandou o Ceará no Clássico das Multidões, contra o Sport, nas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terminou empatada em 0 a 0, e o Vovô foi eliminado nos pênaltis. Já em 2024, pelo Sport, o treinador venceu o tradicional Clássico dos Clássicos diante do Náutico por 3 a 2, em duelo válido pela Série B. Foi sua mais recente experiência em clássicos antes de assumir o comando do Remo. Além disso, Guto já enfrentou o Paysandu neste ano, quando dirigia o Cuiabá na 11ª rodada da Série B. Na ocasião, o time mato-grossense venceu o Papão por 1 a 0, ampliando o retrospecto positivo recente do técnico em duelos decisivos. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave guto ferreira remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 