Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado

O técnico Guto Ferreira vai viver, nesta terça-feira (14), uma experiência inédita na carreira: o primeiro Re-Pa como comandante do Clube do Remo. Apesar da estreia no maior clássico da Amazônia, o treinador carrega um retrospecto equilibrado em duelos regionais e estaduais, com 40% de aproveitamento nos últimos três anos.

De 2022 a 2024, Guto esteve à frente de cinco clássicos por diferentes clubes, Coritiba, Goiás, Ceará e Sport, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Foram partidas disputadas em competições nacionais e regionais, incluindo o Brasileirão Série A, a Copa do Nordeste e campeonatos estaduais.

O ciclo começou em 2022, quando o treinador comandava o Coritiba e acabou derrotado no Athletiba por 1 a 0 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. No ano seguinte, já à frente do Goiás, perdeu novamente, desta vez no Clássico Vovô Goiano, contra o Atlético-GO, por 2 a 1. A reação veio logo depois, com vitória no Go-Vi, contra o Vila Nova, por 1 a 0, ainda pelo Campeonato Goiano.

No mesmo ano, Guto comandou o Ceará no Clássico das Multidões, contra o Sport, nas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terminou empatada em 0 a 0, e o Vovô foi eliminado nos pênaltis.

Já em 2024, pelo Sport, o treinador venceu o tradicional Clássico dos Clássicos diante do Náutico por 3 a 2, em duelo válido pela Série B. Foi sua mais recente experiência em clássicos antes de assumir o comando do Remo.

Além disso, Guto já enfrentou o Paysandu neste ano, quando dirigia o Cuiabá na 11ª rodada da Série B. Na ocasião, o time mato-grossense venceu o Papão por 1 a 0, ampliando o retrospecto positivo recente do técnico em duelos decisivos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de esportes)