Volante do Remo vê Re-Pa como final à parte na Série B: “Estamos em um momento de decisão”

O Remo entra em campo nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, para enfrentar o Paysandu em mais um clássico Re-Pa pela Série B. O Leão ocupa a oitava colocação, com 48 pontos, e tenta aproveitar o momento de instabilidade do rival – o Papão é o lanterna, com 26 pontos, – para se aproximar do G-4. A partida, de número 780, será transmitida lance a lance pelo portal oliberal.com e terá narração da Rádio Liberal+.

O volante Caio Vinícius destacou a importância do confronto e garantiu foco total da equipe azulina na reta final do campeonato. "Folga nada. Estamos num momento de decisão e não tem descanso. Pensamento total em melhorar sempre. Treinamos sábado, domingo, tudo para aprimorar as ideias do professor. Isso ajuda a estar mais perto da vitória e é algo de suma importância para nós", disse o jogador, citado como fonte.

Ciente da rivalidade, o jogador classificou o clássico como uma "decisão dentro do campeonato". "É um jogo diferente, um campeonato à parte. Sabemos como funciona o clássico e, independente da situação, esse tipo de jogo exige total atenção. É trabalhar pela nossa responsabilidade e por aquilo que nós almejamos. Com certeza será mais uma decisão, e decisões precisam ser vencidas", afirmou.

Mesmo enfrentando um adversário em crise, Caio pede cautela e confiança no trabalho que vem sendo feito. "O trabalho nos traz confiança e tranquilidade. Sabemos da nossa capacidade dentro do campeonato. Agora é continuar esse trabalho, mesmo com os resultados que podem nos atrapalhar. Logo teremos confrontos diretos e, fazendo a nossa parte, continuaremos atrás do nosso objetivo", explicou o volante.

Apoio da torcida e boa fase individual

O volante também ressaltou o apoio da torcida azulina, que promete lotar o Mangueirão. "O torcedor vem fazendo uma grande festa, independente de clássico ou não. Ele sempre marca presença e isso é muito importante, pois dá um ânimo a mais para guerrear em campo. É uma força maior que temos através da nossa torcida", completou.

Com boa fase individual, Caio Vinícius tem se destacado chegando mais ao ataque. "Eu sempre tive esse requisito de chegar na área, desde a base. Hoje tenho essa oportunidade e estou sendo muito feliz, fazendo gol e ajudando a equipe. Mas o que me faz mais feliz é ajudar o time. Esse é o objetivo: colocar o Remo no lugar dele", finalizou.