Júlio César, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, visita Baenão e encontra jogadores antes do clássico Ex-goleiro da Seleção Brasileira foi convidado por Marcos Braz e posou para fotos com o elenco, incluindo o remista Marcelo Rangel Luiz Guillherme Ramos 13.10.25 15h44 Júlio César acompanhado do executivo Marcos Braz e outros membros da diretoria remista. (Raul Martins / Remo) Durante a reapresentação do Remo, na manhã desta segunda-feira (13), os jogadores receberam uma visita ilustre nas instalações do estádio Evandro Almeida. A convite do executivo de futebol do clube, Marcos Braz, o ex-goleiro Júlio César — ídolo do Flamengo e campeão com a Seleção Brasileira — esteve no Baenão, onde conversou com atletas e membros da comissão técnica azulina. Simpático e atencioso, Júlio César cumprimentou os jogadores e posou para fotos. Em um dos registros, aparece trocando ideias com o goleiro remista Marcelo Rangel. O ex-jogador está em Belém e deve permanecer na capital paraense até o clássico da Série B, que será disputado nesta terça-feira (14), a partir das 19h30, no Mangueirão. Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação Ídolo multicampeão Com uma carreira marcada por grandes conquistas, Júlio César disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012. Situação na tabela Remo e Paysandu jogam pela 32ª rodada da Série B, com os azulinos na vantagem da tabela, ocupando no momento a oitava posição, com 48 pontos, enquanto o Papão é o lanterna, com 26. Se vencer o maior rival, o time azulino pode encostar no G4 da Série B, que tem o Goiás na porta de entrada, com 52 pontos. Entre o Leão Azul e o G4 estão Athletico-PR (48), Cuiabá (49) e Chapecoense (50).