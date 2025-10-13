Capa Jornal Amazônia
Júlio César, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, visita Baenão e encontra jogadores antes do clássico

Ex-goleiro da Seleção Brasileira foi convidado por Marcos Braz e posou para fotos com o elenco, incluindo o remista Marcelo Rangel

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Júlio César acompanhado do executivo Marcos Braz e outros membros da diretoria remista. (Raul Martins / Remo)

Durante a reapresentação do Remo, na manhã desta segunda-feira (13), os jogadores receberam uma visita ilustre nas instalações do estádio Evandro Almeida. A convite do executivo de futebol do clube, Marcos Braz, o ex-goleiro Júlio César — ídolo do Flamengo e campeão com a Seleção Brasileira — esteve no Baenão, onde conversou com atletas e membros da comissão técnica azulina.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Simpático e atencioso, Júlio César cumprimentou os jogadores e posou para fotos. Em um dos registros, aparece trocando ideias com o goleiro remista Marcelo Rangel. O ex-jogador está em Belém e deve permanecer na capital paraense até o clássico da Série B, que será disputado nesta terça-feira (14), a partir das 19h30, no Mangueirão.

Ídolo multicampeão

Com uma carreira marcada por grandes conquistas, Júlio César disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012.

Situação na tabela

Remo e Paysandu jogam pela 32ª rodada da Série B, com os azulinos na vantagem da tabela, ocupando no momento a oitava posição, com 48 pontos, enquanto o Papão é o lanterna, com 26. Se vencer o maior rival, o time azulino pode encostar no G4 da Série B, que tem o Goiás na porta de entrada, com 52 pontos. Entre o Leão Azul e o G4 estão Athletico-PR (48), Cuiabá (49) e Chapecoense (50).

Palavras-chave

futebol

série b 2025

remo

goleiro júlio césar

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
