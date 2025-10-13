Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 12h00 O Cabo Verde soma 17 pontos a mais que Essuatíni no Grupo D das eliminatórias africanas (X/ @CAF_Online) Cabo Verde x eSwatini disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Cabo Verde, em Praia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cabo Verde x Essuatíni ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O eSwatini é o lanterna do Grupo D, ainda não obteve vitórias e acumula 3 empates, 6 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos. Já o Cabo Verde lidera o mesmo grupo e soma um total de 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Cabo Verde x Essuatíni: prováveis escalações Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e João Paulo; Pina e Yannick Semedo; Jamit, Telmo e Tavares. Técnico: Pedro Bubista. eSwatini: Makhanya; Mkonta, Shonjwe, Gamadze e Mabilisa; Mkhonto, Masangne, Ndzabandzaba, Magagula e Mhonto; Figuareido. Técnico: Sifiso Ntibane. FICHA TÉCNICA Cabo Verde x eSwatini Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional do Cabo Verde, em Praia Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cabo Verde eSwatini jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Camarões x Angola: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas Eliminatórias da Copa Camarões e Angola jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 9h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44