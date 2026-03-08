Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h45, Milan e Inter jogarão um Derby della Madonnina pelo Campeonato Italiano (X/ @Inter)

Os jogos de hoje, neste domingo (08/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Copa da Inglaterra.

Às 14h, o Genoa enfrentará Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 16h45, o Milan enfrentará o Inter de Milão pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. St. Pauli x Eintracht Frankfurt - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Union Berlin x Werder Bremen - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Villarreal x Elche - 10h - XSports e Disney+
  2. Getafe x Betis - 12h15 - Disney+
  3. Sevilla x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+
  4. Valencia x Alavés - 17h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Cremonese - 08h30 - Disney+
  2. Fiorentina x Parma - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Bologna x Verona - 11h - Disney+
  4. Genoa x Roma - 14h - CazéTV e Disney+
  5. Milan x Inter de Milão - 16h45 - ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra

  1. Fulham x Southampton - 09h - ESPN e Disney+
  2. Leeds x Norwich - 13h30 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Milan e Internazionale; veja o horário

O jogo entre Milan x Inter terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Genoa e Roma; veja o horário

O jogo entre Genoa x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Sevilla e Rayo Vallecano; veja o horário

O jogo entre Sevilla x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Parma; veja o horário

O jogo entre Fiorentina x Parma terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 09h - Fulham x Southampton - Copa da Inglaterra
  2. 13h30 - Leeds x Norwich - Copa da Inglaterra
  3. 16h45 - Milan x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  4. 17h - Valencia x Alavés - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Lecce x Cremonese - Campeonato Italiano
  2. 09h - Fulham x Southampton - Copa da Inglaterra
  3. 10h - Villarreal x Elche - La Liga
  4. 11h - Fiorentina x Parma - Campeonato Italiano
  5. 11h - Bologna x Verona - Campeonato Italiano
  6. 12h15 - Getafe x Betis - La Liga
  7. 13h30 - Leeds x Norwich - Copa da Inglaterra
  8. 14h - Genoa x Roma - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Sevilla x Rayo Vallecano - La Liga
  10. 16h45 - Milan x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  11. 17h - Valencia x Alavés - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - St. Pauli x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  2. 13h30 - Union Berlin x Werder Bremen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

