Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 08.03.26 7h00 Às 16h45, Milan e Inter jogarão um Derby della Madonnina pelo Campeonato Italiano (X/ @Inter) Os jogos de hoje, neste domingo (08/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Copa da Inglaterra. Às 14h, o Genoa enfrentará Roma pelo Campeonato Italiano. Já às 16h45, o Milan enfrentará o Inter de Milão pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga St. Pauli x Eintracht Frankfurt - 11h30 - CazéTV e OneFootball Union Berlin x Werder Bremen - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Villarreal x Elche - 10h - XSports e Disney+ Getafe x Betis - 12h15 - Disney+ Sevilla x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+ Valencia x Alavés - 17h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Cremonese - 08h30 - Disney+ Fiorentina x Parma - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Bologna x Verona - 11h - Disney+ Genoa x Roma - 14h - CazéTV e Disney+ Milan x Inter de Milão - 16h45 - ESPN e Disney+ Copa da Inglaterra Fulham x Southampton - 09h - ESPN e Disney+ Leeds x Norwich - 13h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Milan e Internazionale; veja o horário O jogo entre Milan x Inter terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Genoa e Roma; veja o horário O jogo entre Genoa x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 14h. Onde assistir ao jogo de Sevilla e Rayo Vallecano; veja o horário O jogo entre Sevilla x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Parma; veja o horário O jogo entre Fiorentina x Parma terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, às 11h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 09h - Fulham x Southampton - Copa da Inglaterra 13h30 - Leeds x Norwich - Copa da Inglaterra 16h45 - Milan x Inter de Milão - Campeonato Italiano 17h - Valencia x Alavés - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Lecce x Cremonese - Campeonato Italiano 09h - Fulham x Southampton - Copa da Inglaterra 10h - Villarreal x Elche - La Liga 11h - Fiorentina x Parma - Campeonato Italiano 11h - Bologna x Verona - Campeonato Italiano 12h15 - Getafe x Betis - La Liga 13h30 - Leeds x Norwich - Copa da Inglaterra 14h - Genoa x Roma - Campeonato Italiano 14h30 - Sevilla x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Milan x Inter de Milão - Campeonato Italiano 17h - Valencia x Alavés - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - St. Pauli x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 13h30 - Union Berlin x Werder Bremen - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 DEU PAPÃO! Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual 08.03.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20