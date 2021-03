FPF altera data e horário dos jogos de Remo e Tuna no Campeonato Paraense

Por causa da participação de Remo e Castanhal na Copa do Brasil, a Federação Paraense de Futebol (FPF) alterou a data e horário de duas partidas do Campeonato Paraense.

O jogo entre Castanhal e Tuna saiu do Sábado (13), às 16 horas, para quarta-feira (10), às 10 horas, sendo realizado no Maximino Porpino. O jogo entre Remo e Itupiranga fo transferido do domingo (14), às 16 horas, para quinta-feira (11), às 18 horas, no Baenão. Os jogos são válidos pela terceira rodada do Parazão 2021.

Copa do Brasil

O Clube do Remo estreia na Copa do Brasil na terça-feira (16), às 20 horas, contra o Esportivo-RS, no estádio Montanha dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul (RS).

O Castanhal joga na quarta-feira (17), às 20 horas, contra o Volta Redonda-RJ, no Maximino Porpino, na Cidade Modelo.