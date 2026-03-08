Leila Pereira dedica título do Palmeiras a todas as mulheres: 'Podemos fazer o que quisermos' Estadão Conteúdo 08.03.26 23h52 A presidente Leila Pereira dedicou o título paulista conquistado pelo Palmeiras, neste domingo, em Novo Horizonte, às mulheres. A dirigente também revelou que pediu ao técnico Abel Ferreira de forma amistosa pelo menos uma taça por ano e como o time não foi campeão ano passado a 'exigência' é ter mais um campeonato neste ano. "Estou extremamente feliz. É um dia muito significativo para todas nós mulheres. Sou a única presidente mulher de um time da América do Sul. Podemos fazer o que quisermos, inclusive presidir um time de futebol tão vitorioso. Estava com abstinência de títulos, estou acostumada a ganhar títulos. Parabenizo a todos", disse a dirigente para a TV Record no gramado. Leila elogiou o trabalhão do técnico Abel Ferreira. "O maior campeão e melhor técnico da história do Palmeiras. Dane-se o que os outros falam. Tenho orgulho e admiração do profissional e da pessoa que o Abel é", afirmou a presidente. De forma amistosa, Leila revelou que cobrou de Abel pelo menos um título por ano. "Como no ano passado não ganhamos, precisamos de mais um ainda este ano", brincou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Leila Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. 08.03.26 19h54 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região. 08.03.26 15h48 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Leila Pereira dedica título do Palmeiras a todas as mulheres: 'Podemos fazer o que quisermos' 08.03.26 23h52 FUTEBOL Flamengo vai para 11º técnico em 6 anos e mantém 'tradição' de demissões entre títulos O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais, mas manteve como "tradição" a troca frequente de treinadores 03.03.26 9h28 Jiu-jitsu Paraense de 17 anos conquista primeiro lugar em campeonato nacional de jiu-jitsu Isadora Yume, foi uma das campeãs da Brasil Cup de jiu-jitsu, evento que ocorreu em Belém 04.11.24 12h10