Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia x Namíbia disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tunísia x Namíbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Tunísia lidera invicta o Grupo H e acumula 8 vitórias, 1 empate e 19 gols marcados. A equipe não sofreu gols.

Já a Namíbia está na vice-liderança com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Tunísia x Namíbia: prováveis escalações

Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Abdi; Sassi, Laidouni e Saad; Mejbri, Tounekti e Mastouri. Técnico: Collin Benjamin.

Namíbia: Ndisiro; Hanamub, Amutenya, Hambira e Katua; Hotto, Amutenya, Petrus e Fredericks; Muzeu e Shalulile. Técnico: Sami Trabelsi.

FICHA TÉCNICA

Tunísia x Namíbia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 10h