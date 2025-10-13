Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Tunísia não sofreu gols ou derrotas e venceu 8 das 9 partidas que jogou (Facebook/ @FTF.OFFICIELLE)

Tunísia x Namíbia disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Tunísia x Namíbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Tunísia lidera invicta o Grupo H e acumula 8 vitórias, 1 empate e 19 gols marcados. A equipe não sofreu gols.

Já a Namíbia está na vice-liderança com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Tunísia x Namíbia: prováveis escalações

Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Abdi; Sassi, Laidouni e Saad; Mejbri, Tounekti e Mastouri. Técnico: Collin Benjamin.

Namíbia: Ndisiro; Hanamub, Amutenya, Hambira e Katua; Hotto, Amutenya, Petrus e Fredericks; Muzeu e Shalulile. Técnico: Sami Trabelsi.

FICHA TÉCNICA
Tunísia x Namíbia
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia
Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 10h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Tomé e Príncipe

Malawi

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 9h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro Série B

Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Cuiabá e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

12.10.25 19h30

Série A argentina

River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino

River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 18h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

MMA

Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você'

Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles

13.10.25 9h44

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 9h46

ESPORTES

Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles'

Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1

13.10.25 0h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda