Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 9h46 A Tunísia não sofreu gols ou derrotas e venceu 8 das 9 partidas que jogou (Facebook/ @FTF.OFFICIELLE) Tunísia x Namíbia disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tunísia x Namíbia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Tunísia lidera invicta o Grupo H e acumula 8 vitórias, 1 empate e 19 gols marcados. A equipe não sofreu gols. Já a Namíbia está na vice-liderança com 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Tunísia x Namíbia: prováveis escalações Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Abdi; Sassi, Laidouni e Saad; Mejbri, Tounekti e Mastouri. Técnico: Collin Benjamin. Namíbia: Ndisiro; Hanamub, Amutenya, Hambira e Katua; Hotto, Amutenya, Petrus e Fredericks; Muzeu e Shalulile. Técnico: Sami Trabelsi. FICHA TÉCNICA Tunísia x Namíbia Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 10h