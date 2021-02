Remo: presidente confirma débitos com Eduardo Ramos e rebate pai do jogador: 'Quer aparecer'

Após o pai de Eduardo Ramos citar o presidente do Remo em áudios, Fábio Bentes confirma que o clube possui débitos com o jogador e rebate situações colocadas pelo pai do atleta.

Em contato com a equipe de OLiberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, esclareceu a situação que envolve o clube e meia, além de responder sobre ter seu nome envolvido nos áudios.

“A primeira coisa é que o pai do Eduardo precisa se decidir, se ele dar entrevista dizendo uma coisa e falando outra. Primeiro ele manda um áudio dizendo que o Remo não cumpre acordo e depois manda outro falando que o Remo não deve. O que o Remo tem em relação ao Eduardo é o que está na justiça e que está sendo pago no ritmo da justiça, ponto. Fora da justiça não tem nenhum débito, obviamente que ele ainda tem o último salário a receber, algumas coisas do direito trabalhista, mas que tratamos com o jogador e isso já está resolvido”, disse.

TELEFONEMAS NÃO ATENDIDOS

“Ele fala que eu não atendo ele, primeiro que é mentira, pois não deixo de atender ele e nem ninguém. Às vezes não dá quando a pessoa quer, tenho uma vida corrida, atribulada, divido o meu tempo entre o clube e a minha empresa e eu não vou ficar à disposição do Seu Carlos. O próprio Eduardo já disse que o pai não fala por ele. Desde a época do Cuiabá o Eduardo mesmo trata dos seus direitos. O quê eu vou tratar com o pai, se o próprio jogador disse que ele não representa os interesses dele? Mão faz sentido para mim, o que ele quer é aparecer, pois não possui motivos nenhum para falar da minha gestão, pois cumprimos 100% das coisas que foram combinadas. A não continuidade do Eduardo é uma coisa do futebol, eles sabe os motivos, conversamos e nos entendemos”, comentou.