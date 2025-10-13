Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira

Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino

O Liberal
fonte

Janderson está no clube desde o início da temporada (Raul Martins / Remo)

O bom momento do Remo nas últimas rodadas da Série B tem sido reflexo de um ambiente mais leve e confiante desde a chegada do técnico Guto Ferreira. A avaliação é do atacante Janderson, que destacou a mudança de clima no grupo e o crescimento coletivo dentro de campo.

Segundo o atleta, o trabalho do novo treinador tem sido essencial para a evolução da equipe, principalmente no momento decisivo da competição nacional, em que o clube azulino busca o tão sonhado acesso.

“Desde que o Guto chegou o ambiente ficou muito leve e de muita confiança. Ele conversa muito com a gente, passa tranquilidade, e isso reflete no desempenho. Contra o Volta Redonda consegui gerar o pênalti, nos outros jogos vieram as assistências… e isso é resultado de um time que está se entendendo dentro de campo. Estou feliz de poder contribuir da forma que o clube precisa”, afirmou.

O jogador também comentou sobre a expectativa para o próximo clássico Re-Pa, partida que pode definir os rumos das equipes no Brasileiro da Série B, já que os clubes brigam em lados opostos na tabela.

“O Re-Pa é diferente. É o jogo que faz o coração bater mais forte, o que todo jogador quer viver. Eu tenho um carinho enorme por esse clássico, já fiz gol na final do Parazão, fui campeão, e sei o quanto isso significa pro torcedor. Quando a gente entra em campo num jogo desses, sente a energia da arquibancada e a responsabilidade que vem junto. É o tipo de partida que marca a carreira”, disse.

Janderson está no Remo desde o início da temporada, realizou 28 jogos, deu seis assistências e marcou dois gols. O jogador vem ganhando espaço com o técnico Guto Ferreira e ele quer aproveitar as chances para tentar retomar a titularidade na equipe.

“Eu me cobro muito pra ser decisivo, pra participar diretamente dos gols, das jogadas. Ver as coisas acontecendo, gerar chances, dar assistências, é o que me motiva. Mas, mais do que isso, é o prazer de ver o time jogando bem, crescendo junto. A gente está numa fase boa, e quero seguir aproveitando esse momento pra ajudar o Remo a chegar cada vez mais longe”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

janderson
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira

Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino

13.10.25 18h18

SÉRIE B

Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado

Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira.

13.10.25 17h40

Futebol

Volante do Remo vê Re-Pa como final à parte na Série B: “Estamos em um momento de decisão”

Uma vitória no clássico pode deixar o time na 'porta' do G4

13.10.25 17h10

Futebol

Júlio César, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, visita Baenão e encontra jogadores antes do clássico

Ex-goleiro da Seleção Brasileira foi convidado por Marcos Braz e posou para fotos com o elenco, incluindo o remista Marcelo Rangel

13.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

CAMINHO PARA O ACESSO

Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso

Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B.

13.10.25 14h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda