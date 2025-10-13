Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira

O bom momento do Remo nas últimas rodadas da Série B tem sido reflexo de um ambiente mais leve e confiante desde a chegada do técnico Guto Ferreira. A avaliação é do atacante Janderson, que destacou a mudança de clima no grupo e o crescimento coletivo dentro de campo.

Segundo o atleta, o trabalho do novo treinador tem sido essencial para a evolução da equipe, principalmente no momento decisivo da competição nacional, em que o clube azulino busca o tão sonhado acesso.

“Desde que o Guto chegou o ambiente ficou muito leve e de muita confiança. Ele conversa muito com a gente, passa tranquilidade, e isso reflete no desempenho. Contra o Volta Redonda consegui gerar o pênalti, nos outros jogos vieram as assistências… e isso é resultado de um time que está se entendendo dentro de campo. Estou feliz de poder contribuir da forma que o clube precisa”, afirmou.

O jogador também comentou sobre a expectativa para o próximo clássico Re-Pa, partida que pode definir os rumos das equipes no Brasileiro da Série B, já que os clubes brigam em lados opostos na tabela.

“O Re-Pa é diferente. É o jogo que faz o coração bater mais forte, o que todo jogador quer viver. Eu tenho um carinho enorme por esse clássico, já fiz gol na final do Parazão, fui campeão, e sei o quanto isso significa pro torcedor. Quando a gente entra em campo num jogo desses, sente a energia da arquibancada e a responsabilidade que vem junto. É o tipo de partida que marca a carreira”, disse.

Janderson está no Remo desde o início da temporada, realizou 28 jogos, deu seis assistências e marcou dois gols. O jogador vem ganhando espaço com o técnico Guto Ferreira e ele quer aproveitar as chances para tentar retomar a titularidade na equipe.

“Eu me cobro muito pra ser decisivo, pra participar diretamente dos gols, das jogadas. Ver as coisas acontecendo, gerar chances, dar assistências, é o que me motiva. Mas, mais do que isso, é o prazer de ver o time jogando bem, crescendo junto. A gente está numa fase boa, e quero seguir aproveitando esse momento pra ajudar o Remo a chegar cada vez mais longe”, completou.