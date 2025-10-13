Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino O Liberal 13.10.25 18h18 Janderson está no clube desde o início da temporada (Raul Martins / Remo) O bom momento do Remo nas últimas rodadas da Série B tem sido reflexo de um ambiente mais leve e confiante desde a chegada do técnico Guto Ferreira. A avaliação é do atacante Janderson, que destacou a mudança de clima no grupo e o crescimento coletivo dentro de campo. Segundo o atleta, o trabalho do novo treinador tem sido essencial para a evolução da equipe, principalmente no momento decisivo da competição nacional, em que o clube azulino busca o tão sonhado acesso. “Desde que o Guto chegou o ambiente ficou muito leve e de muita confiança. Ele conversa muito com a gente, passa tranquilidade, e isso reflete no desempenho. Contra o Volta Redonda consegui gerar o pênalti, nos outros jogos vieram as assistências… e isso é resultado de um time que está se entendendo dentro de campo. Estou feliz de poder contribuir da forma que o clube precisa”, afirmou. O jogador também comentou sobre a expectativa para o próximo clássico Re-Pa, partida que pode definir os rumos das equipes no Brasileiro da Série B, já que os clubes brigam em lados opostos na tabela. “O Re-Pa é diferente. É o jogo que faz o coração bater mais forte, o que todo jogador quer viver. Eu tenho um carinho enorme por esse clássico, já fiz gol na final do Parazão, fui campeão, e sei o quanto isso significa pro torcedor. Quando a gente entra em campo num jogo desses, sente a energia da arquibancada e a responsabilidade que vem junto. É o tipo de partida que marca a carreira”, disse. Janderson está no Remo desde o início da temporada, realizou 28 jogos, deu seis assistências e marcou dois gols. O jogador vem ganhando espaço com o técnico Guto Ferreira e ele quer aproveitar as chances para tentar retomar a titularidade na equipe. “Eu me cobro muito pra ser decisivo, pra participar diretamente dos gols, das jogadas. Ver as coisas acontecendo, gerar chances, dar assistências, é o que me motiva. Mas, mais do que isso, é o prazer de ver o time jogando bem, crescendo junto. A gente está numa fase boa, e quero seguir aproveitando esse momento pra ajudar o Remo a chegar cada vez mais longe”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo janderson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 Futebol Volante do Remo vê Re-Pa como final à parte na Série B: “Estamos em um momento de decisão” Uma vitória no clássico pode deixar o time na 'porta' do G4 13.10.25 17h10 Futebol Júlio César, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, visita Baenão e encontra jogadores antes do clássico Ex-goleiro da Seleção Brasileira foi convidado por Marcos Braz e posou para fotos com o elenco, incluindo o remista Marcelo Rangel 13.10.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15