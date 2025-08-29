Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma

A derrota do Remo para o Criciúma por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B, desencadeou uma confusão nas arquibancadas. Revoltada com o resultado e com as chances desperdiçadas ao longo da partida, parte da torcida azulina tentou invadir o gramado ao apito final.

O episódio ocorreu no Lado A do estádio, onde torcedores forçaram o portão de acesso ao campo. Uma equipe de seguranças precisou reforçar a área para impedir a entrada. Apesar da pressão, os torcedores não conseguiram ultrapassar a barreira de proteção, mas o clima de tensão tomou conta do entorno do gramado.

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido. A confusão marcou o encerramento de uma noite em que o Remo acumulou oportunidades perdidas e acabou derrotado nos acréscimos, em pênalti convertido por Thales após análise do VAR.

Com o resultado, o tabu de mais de duas décadas sem vitória sobre o Criciúma se manteve, e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentou. As vaias e a tentativa de invasão mostraram o nível de insatisfação do torcedor azulino.