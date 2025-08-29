Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

Igor Wilson

A derrota do Remo para o Criciúma por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B, desencadeou uma confusão nas arquibancadas. Revoltada com o resultado e com as chances desperdiçadas ao longo da partida, parte da torcida azulina tentou invadir o gramado ao apito final.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O episódio ocorreu no Lado A do estádio, onde torcedores forçaram o portão de acesso ao campo. Uma equipe de seguranças precisou reforçar a área para impedir a entrada. Apesar da pressão, os torcedores não conseguiram ultrapassar a barreira de proteção, mas o clima de tensão tomou conta do entorno do gramado.

VEJA MAIS

image Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão
No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

image De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma
O técnico do time catarinense afirmou que o atacante argentino, alvo de críticas da torcida bicolor no início da temporada, possui características únicas. O time catarinense enfrenta o Remo logo mais, no Mangueirão.

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido. A confusão marcou o encerramento de uma noite em que o Remo acumulou oportunidades perdidas e acabou derrotado nos acréscimos, em pênalti convertido por Thales após análise do VAR.

Com o resultado, o tabu de mais de duas décadas sem vitória sobre o Criciúma se manteve, e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentou. As vaias e a tentativa de invasão mostraram o nível de insatisfação do torcedor azulino.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

TUDO PRONTO!

António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações

O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão

28.08.25 20h52

Futebol

Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista

Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita

28.08.25 11h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

Futebol

Sequência sem vitórias do Paysandu na Série B é igual a da campanha do rebaixamento em 2018

Naquela ocasião, o Papão teve três duas grande séries sem vitória na Segundona: duas de oito jogos e uma de sete partidas. 

27.05.24 16h21

BASQUETE

Remo vence o Paysandu no segundo jogo do playoff do Paraense de Basquete

O Leão jogou em casa e conseguiu deixar tudo igual na competição. Papão tinha vencido o primeiro jogo

29.11.19 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda