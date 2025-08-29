Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido Igor Wilson 29.08.25 0h06 A derrota do Remo para o Criciúma por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B, desencadeou uma confusão nas arquibancadas. Revoltada com o resultado e com as chances desperdiçadas ao longo da partida, parte da torcida azulina tentou invadir o gramado ao apito final. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O episódio ocorreu no Lado A do estádio, onde torcedores forçaram o portão de acesso ao campo. Uma equipe de seguranças precisou reforçar a área para impedir a entrada. Apesar da pressão, os torcedores não conseguiram ultrapassar a barreira de proteção, mas o clima de tensão tomou conta do entorno do gramado. VEJA MAIS Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma O técnico do time catarinense afirmou que o atacante argentino, alvo de críticas da torcida bicolor no início da temporada, possui características únicas. O time catarinense enfrenta o Remo logo mais, no Mangueirão. Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido. A confusão marcou o encerramento de uma noite em que o Remo acumulou oportunidades perdidas e acabou derrotado nos acréscimos, em pênalti convertido por Thales após análise do VAR. Com o resultado, o tabu de mais de duas décadas sem vitória sobre o Criciúma se manteve, e a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentou. As vaias e a tentativa de invasão mostraram o nível de insatisfação do torcedor azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 TUDO PRONTO! António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão 28.08.25 20h52 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota para o Criciúma Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 Futebol Sequência sem vitórias do Paysandu na Série B é igual a da campanha do rebaixamento em 2018 Naquela ocasião, o Papão teve três duas grande séries sem vitória na Segundona: duas de oito jogos e uma de sete partidas. 27.05.24 16h21 BASQUETE Remo vence o Paysandu no segundo jogo do playoff do Paraense de Basquete O Leão jogou em casa e conseguiu deixar tudo igual na competição. Papão tinha vencido o primeiro jogo 29.11.19 21h59