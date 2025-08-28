De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma

De alvo da insatisfação da torcida do Paysandu a peça elogiada pelo técnico Eduardo Batista no Criciúma. A trajetória recente do atacante argentino Benjamin Borasi mudou completamente em pouco mais de dois meses. Após uma saída conturbada do clube bicolor, o jogador hoje vive outro cenário no Tigre, que ocupa o G4 da Série B e irá enfrentar o Remo na noite desta quinta-feira (28), no Mangueirão.

Apresentado em julho, mas já treinando com o elenco catarinense desde junho, Borasí chegou cercado de desconfiança. Em Belém, a relação com a torcida do Papão havia se desgastado ao ponto de se tornar insustentável. A péssima largada do time na competição, sem vitórias nas 11 primeiras rodadas, fez dele um dos principais alvos de críticas. O desgaste aumentou ainda mais quando veio a público o pedido do atacante para deixar o clube, inclusive rejeitando uma proposta de aumento salarial para permanecer. A partir daí, foi afastado do grupo principal e passou a treinar separado, até que a negociação fosse concretizada.

No Criciúma, o cenário é diferente. O time, que em algumas rodadas rondava a zona de rebaixamento, reagiu após a chegada dos reforços e hoje ocupa a quarta posição, com 36 pontos, um a mais que o Remo, adversário direto desta quinta-feira (28), no Mangueirão.

E Borasi, que tem 3 jogos e um golaço anotado pelo novo clube, já recebeu elogios públicos de Eduardo Batista, técnico que conhece bem o futebol paraense por ter comandado o Remo em 2021. Para o treinador, o argentino entrega características que faltavam no elenco carvoeiro.

"O Borasi é um jogador que me perturbou bastante ano passado, e no jogo em Belém, a gente precisou até fazer uma correção durante o jogo, porque ele consegue flutuar, jogar de costas, gira rápido, tem drible, é um cara rápido com a bola nos pés", destacou Batista durante coletiva antes do jogo contra o Remo.

O comandante também relembrou a decisão de apostar no atacante, logo que soube da chance de tê-lo à disposição.

"Quando a gente jogou lá (em Belém, pelo 1º turno), ele fez uma grande partida e apareceu a possibilidade dele vir, eu já falei: 'esse é o cara'. Tem uma característica que não temos, que é rápido com condução, que sabe jogar de costas. Então nós fomos muito assertivos no mercado, acho que nenhum time fez o trabalho que fizemos, fomos muito assertivos em nossas contratações, e o Borasí é um deles" completou.