De criticado a fundamental: Eduardo Batista rasga elogios para Borasi no Criciúma O técnico do time catarinense afirmou que o atacante argentino, alvo de críticas da torcida bicolor no início da temporada, possui características únicas. O time catarinense enfrenta o Remo logo mais, no Mangueirão. O Liberal 28.08.25 20h01 Atacante anotou um golaço na última rodada da Série B e hoje encara o Leão no Mangueirão (Instagram Criciúma) De alvo da insatisfação da torcida do Paysandu a peça elogiada pelo técnico Eduardo Batista no Criciúma. A trajetória recente do atacante argentino Benjamin Borasi mudou completamente em pouco mais de dois meses. Após uma saída conturbada do clube bicolor, o jogador hoje vive outro cenário no Tigre, que ocupa o G4 da Série B e irá enfrentar o Remo na noite desta quinta-feira (28), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apresentado em julho, mas já treinando com o elenco catarinense desde junho, Borasí chegou cercado de desconfiança. Em Belém, a relação com a torcida do Papão havia se desgastado ao ponto de se tornar insustentável. A péssima largada do time na competição, sem vitórias nas 11 primeiras rodadas, fez dele um dos principais alvos de críticas. O desgaste aumentou ainda mais quando veio a público o pedido do atacante para deixar o clube, inclusive rejeitando uma proposta de aumento salarial para permanecer. A partir daí, foi afastado do grupo principal e passou a treinar separado, até que a negociação fosse concretizada. VEJA MAIS Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B Bryan Borges lamenta crise no Paysandu e garante a virada: 'Podemos fazer diferente' A missão bicolor, no entanto, é indigesta: o time precisa vencer o CRB fora de casa No Criciúma, o cenário é diferente. O time, que em algumas rodadas rondava a zona de rebaixamento, reagiu após a chegada dos reforços e hoje ocupa a quarta posição, com 36 pontos, um a mais que o Remo, adversário direto desta quinta-feira (28), no Mangueirão. E Borasi, que tem 3 jogos e um golaço anotado pelo novo clube, já recebeu elogios públicos de Eduardo Batista, técnico que conhece bem o futebol paraense por ter comandado o Remo em 2021. Para o treinador, o argentino entrega características que faltavam no elenco carvoeiro. "O Borasi é um jogador que me perturbou bastante ano passado, e no jogo em Belém, a gente precisou até fazer uma correção durante o jogo, porque ele consegue flutuar, jogar de costas, gira rápido, tem drible, é um cara rápido com a bola nos pés", destacou Batista durante coletiva antes do jogo contra o Remo. O comandante também relembrou a decisão de apostar no atacante, logo que soube da chance de tê-lo à disposição. "Quando a gente jogou lá (em Belém, pelo 1º turno), ele fez uma grande partida e apareceu a possibilidade dele vir, eu já falei: 'esse é o cara'. Tem uma característica que não temos, que é rápido com condução, que sabe jogar de costas. Então nós fomos muito assertivos no mercado, acho que nenhum time fez o trabalho que fizemos, fomos muito assertivos em nossas contratações, e o Borasí é um deles" completou. 