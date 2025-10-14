Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.10.25 6h30 A seleção brasileira vem de uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul (Rafael Ribeiro/ CBF) Japão x Brasil disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. O jogo inicia às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio de Tóquio, no Japão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Japão x Brasil ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 07h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Japão venceu a China por 2 a 0, superou a Coreia do Sul por 1 a 0, empatou sem gols com o México, perdeu para os EUA por 2 a 0 e empatou com o Paraguai por 2 a 2. Já a seleção brasileira empatou sem gols com o Equador, venceu o Paraguai por 1 a 0, goleou o Chile por 3 a 0, perdeu para a Bolívia por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 5 a 0. Japão x Brasil: prováveis escalações Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu. Brasil: Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti. FICHA TÉCNICA Japão x Brasil Amistoso Internacional Local: Estádio de Tóquio, no Japão Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 07h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Japão Brasil jogo da seleção brasileira jogos de hoje Amistoso Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 20h30 JOGO AMISTOSO Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (13/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.10.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 TENSÃO Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer' Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B. 13.10.25 19h35 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00