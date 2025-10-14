Capa Jornal Amazônia
Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A seleção brasileira vem de uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul (Rafael Ribeiro/ CBF)

Japão x Brasil disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. O jogo inicia às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio de Tóquio, no Japão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Japão x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 07h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Japão venceu a China por 2 a 0, superou a Coreia do Sul por 1 a 0, empatou sem gols com o México, perdeu para os EUA por 2 a 0 e empatou com o Paraguai por 2 a 2.

Já a seleção brasileira empatou sem gols com o Equador, venceu o Paraguai por 1 a 0, goleou o Chile por 3 a 0, perdeu para a Bolívia por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 5 a 0.

Japão x Brasil: prováveis escalações

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA
Japão x Brasil
Amistoso Internacional
Local: Estádio de Tóquio, no Japão
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 07h30

