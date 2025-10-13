Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (13/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.10.25 19h00 A Argentina vem de uma vitória de 1 a 0 sobre a Venezuela (X/ @Argentina) Porto Rico x Argentina disputam hoje, segunda-feira (13/10), um jogo amistoso. A partida está programada para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto Rico x Argentina ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, a Argentina goleou a Venezuela por 3 a 0, perdeu para o Equador por 1 a 0 e venceu a Venezuela por esse mesmo placar. Porto Rico registrou um empate de 1 a 1 com a Nicarágua, uma derrota de 1 a 0 para o Suriname e uma vitória de 2 a 1 sobre São Vicente e Granadinas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Rep Tcheca x Croácia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa República Tcheca e Croácia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Malta x Holanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Malta e Países Baixos jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Porto Rico x Argentina: prováveis escalações Porto Rico: Cutler; Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. FICHA TÉCNICA Porto Rico x Argentina Amistoso Local: Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Porto Rico Argentina jogos de hoje Amistoso Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 20h30 JOGO AMISTOSO Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (13/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B Volta Redonda e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 18h00 Série A argentina Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15