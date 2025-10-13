Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B

Volta Redonda x Atlético-GO disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Volta Redonda é o vice-lanterna da Série B e acumula 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Atlético-GO ocupa a 10° posição e soma 11 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 30 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Volta Redonda x Atlético: prováveis escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez, André Luiz, Thallyson, Raí; MV, Ítalo Carvalho e Vitinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Atlético (GO): Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 19h