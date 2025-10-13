Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B Volta Redonda e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 13.10.25 18h00 O Atlético GO soma 14 pontos a mais que o Volta Redonda na Série B (Bruno Corsino/ Atlético Goianiense) Volta Redonda x Atlético-GO disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x Atlético GO ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Volta Redonda é o vice-lanterna da Série B e acumula 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético-GO ocupa a 10° posição e soma 11 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, 35 gols marcados e 30 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Volta Redonda x Atlético: prováveis escalações Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez, André Luiz, Thallyson, Raí; MV, Ítalo Carvalho e Vitinho. Técnico: Rogério Corrêa. Atlético (GO): Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x Atlético Goianiense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Volta Redonda Atlético-GO jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B Volta Redonda e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 18h00 Série A argentina Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 17h30 FUTEBOL FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático 13.10.25 15h44 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (13) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Alemanha jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15