Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 13.10.25 17h30 O Deportivo Riestra soma 13 pontos a mais que o Platense no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @prensariestra) Platense x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (13/10), pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Florida, Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Platense x Deportivo Riestra ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Platense está em 13° lugar no Grupo B da segunda fase com 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos. Já o Deportivo Riestra lidera o mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Platense x Deportivo Riestra: prováveis escalações River Plate: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. Técnico: Cristian González. Sarmiento: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz e Jonathan Herrera. Técnico: Gustavo Benítez. FICHA TÉCNICA Platense x Deportivo Riestra Campeonato Argentino Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Florida, Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 18h30