Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino

Platense x Deportivo Riestra disputam hoje, segunda-feira (13/10), pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Florida, Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Platense está em 13° lugar no Grupo B da segunda fase com 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Deportivo Riestra lidera o mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 8 gols sofridos.

Platense x Deportivo Riestra: prováveis escalações

River Plate: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. Técnico: Cristian González.

Sarmiento: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz e Jonathan Herrera. Técnico: Gustavo Benítez.

FICHA TÉCNICA

Platense x Deportivo Riestra

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Florida, Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 18h30