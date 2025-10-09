Rep Tcheca x Croácia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa República Tcheca e Croácia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 14h45 Na quarta rodada das eliminatórias, a Croácia goleou a República Tcheca por 5 a 1 (X/ @HNS_CFF) República Tcheca x Croácia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), na Eden Arena, em Praga, República Tcheca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir República Tcheca x Croácia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Croácia lidera o Grupo L das eliminatórias da Copa, venceu todas as 4 partidas que disputou, marcou 17 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez. Já a República Tcheca é a vice-líder do mesmo grupo e acumula 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. A Croácia goleou a República Tcheca por 5 a 1 durante a quarta rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Malta x Holanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Malta e Países Baixos jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Escócia x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Rep. Tcheca x Croácia: prováveis escalações República Tcheca: Stanek; Doudera, Jemelka, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv, Sulc; Kusej, Provod, Chory (Kuchta). Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol (Sosa); Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic, Budimir. FICHA TÉCNICA República Tcheca x Croácia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Eden Arena, em Praga, República Tcheca Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45 