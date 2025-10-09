Escócia x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa

Escócia x Grécia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Escócia x Grécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Escócia soma na competição apenas um empate sem gols com a Dinamarca e uma vitória de 2 a 0 sobre a Belarus.

Já a Grécia passou por uma vitória de 5 a 1 sobre Belarus e uma derrota de 3 a 0 para a Dinamarca.

Escócia x Grécia: prováveis escalações

Escócia: Gunn; Ralston, Souttar, McKenna e Robertson; McGinn, Gilmour e Ferguson; McTominay, Doak e Adams.

Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris e Kourbelis; Karetsas, Bakasetas e Tzolis; Pavlidis.

FICHA TÉCNICA

Escócia x Grécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45