O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h35, o Remo jogará contra o Athletico PR pela Série B (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (09/10), incluem partidas amistosas internacionais, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o País de Gales. No mesmo horário, a Rep. Tcheca enfrentará a Croácia pelas eliminatórias europeias da Copa.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Inglaterra x Gales - 15h45 - Disney+
  2. Polônia x Nova Zelândia - 15h45 - SporTV 2
  3. Marrocos x Bahrein - 16h - Sem informações

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Ferroviária x Chapecoense - 19h - Disney+
  2. Coritiba x Atlético-GO - 19h30 - SportyNet, ESPN 4 e Disney+
  3. Remo x Athletico-PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Burundi x Quênia - 10h - FIFA+
  2. Somália x Argélia - 13h - CazéTV, Amazon Prime e FIFA+
  3. Moçambique x Guiné - 13h - FIFA+
  4. Botswana x Uganda - 13h - FIFA+
  5. Malawi x Guiné Equatorial - 13h - FIFA+
  6. Libéria x Namíbia - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Finlândia x Lituânia - 13h - ESPN 4 e Disney+
  2. Escócia x Grécia - 15h45 - Disney+
  3. Áustria x San Marino - 15h45 - Disney+
  4. Chipre x Bósnia - 15h45 - Disney+
  5. Ilhas Faroé x Montenegro - 15h45 - Disney+
  6. Belarus x Dinamarca - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  7. Malta x Holanda - 15h45 - ESPN e Disney+
  8. República Tcheca x Croácia - 15h45 - SporTV e Disney+

Onde assistir ao jogo de Malta e Holanta; veja o horário

O jogo entre Malta x Países Baixos terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Rep Tcheca e Croácia; veja o horário

O jogo entre República Tcheca x Croácia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Belarus e Dinamarca; veja o horário

O jogo entre Bielorrússia x Dinamarca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Remo e Athletico Paranaense; veja o horário

O jogo entre Remo x Athletico PR terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos, no Youtube, às 21h35.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  5. 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Polônia x Nova Zelândia - Amistoso Internacional

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Inglaterra x País de Gales - Amistoso Internacional
  3. 15h45 - Escócia x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Áustria x San Marino - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - Chipre x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Ilhas Faroé x Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  10. 19h - Ferroviária x Chapecoense - Série B do Brasileirão
  11. 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  12. 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

  1. 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
