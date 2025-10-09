Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 09.10.25 7h00 Às 21h35, o Remo jogará contra o Athletico PR pela Série B (Wagner Santana/ O Liberal) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (09/10), incluem partidas amistosas internacionais, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 15h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o País de Gales. No mesmo horário, a Rep. Tcheca enfrentará a Croácia pelas eliminatórias europeias da Copa. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Inglaterra x Gales - 15h45 - Disney+ Polônia x Nova Zelândia - 15h45 - SporTV 2 Marrocos x Bahrein - 16h - Sem informações Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Chapecoense - 19h - Disney+ Coritiba x Atlético-GO - 19h30 - SportyNet, ESPN 4 e Disney+ Remo x Athletico-PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Burundi x Quênia - 10h - FIFA+ Somália x Argélia - 13h - CazéTV, Amazon Prime e FIFA+ Moçambique x Guiné - 13h - FIFA+ Botswana x Uganda - 13h - FIFA+ Malawi x Guiné Equatorial - 13h - FIFA+ Libéria x Namíbia - 13h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Finlândia x Lituânia - 13h - ESPN 4 e Disney+ Escócia x Grécia - 15h45 - Disney+ Áustria x San Marino - 15h45 - Disney+ Chipre x Bósnia - 15h45 - Disney+ Ilhas Faroé x Montenegro - 15h45 - Disney+ Belarus x Dinamarca - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Malta x Holanda - 15h45 - ESPN e Disney+ República Tcheca x Croácia - 15h45 - SporTV e Disney+ Onde assistir ao jogo de Malta e Holanta; veja o horário O jogo entre Malta x Países Baixos terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Rep Tcheca e Croácia; veja o horário O jogo entre República Tcheca x Croácia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Belarus e Dinamarca; veja o horário O jogo entre Bielorrússia x Dinamarca terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Remo e Athletico Paranaense; veja o horário O jogo entre Remo x Athletico PR terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos, no Youtube, às 21h35. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão SporTV 15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Polônia x Nova Zelândia - Amistoso Internacional Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Inglaterra x País de Gales - Amistoso Internacional 15h45 - Escócia x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Áustria x San Marino - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Chipre x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Ilhas Faroé x Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Ferroviária x Chapecoense - Série B do Brasileirão 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B América MG e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelo Brasileirão Mirassol e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 08.10.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B Avaí e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.10.25 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Árbitro, cartolas do São Paulo e Vitor Roque são denunciados pela Procuradoria do STJD 09.10.25 0h52