Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (09/10), incluem partidas amistosas internacionais, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Inglaterra jogará um amistoso contra o País de Gales. No mesmo horário, a Rep. Tcheca enfrentará a Croácia pelas eliminatórias europeias da Copa.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

Inglaterra x Gales - 15h45 - Disney+ Polônia x Nova Zelândia - 15h45 - SporTV 2 Marrocos x Bahrein - 16h - Sem informações

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Chapecoense - 19h - Disney+ Coritiba x Atlético-GO - 19h30 - SportyNet, ESPN 4 e Disney+ Remo x Athletico-PR - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Burundi x Quênia - 10h - FIFA+ Somália x Argélia - 13h - CazéTV, Amazon Prime e FIFA+ Moçambique x Guiné - 13h - FIFA+ Botswana x Uganda - 13h - FIFA+ Malawi x Guiné Equatorial - 13h - FIFA+ Libéria x Namíbia - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Finlândia x Lituânia - 13h - ESPN 4 e Disney+ Escócia x Grécia - 15h45 - Disney+ Áustria x San Marino - 15h45 - Disney+ Chipre x Bósnia - 15h45 - Disney+ Ilhas Faroé x Montenegro - 15h45 - Disney+ Belarus x Dinamarca - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Malta x Holanda - 15h45 - ESPN e Disney+ República Tcheca x Croácia - 15h45 - SporTV e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão

SporTV

15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Polônia x Nova Zelândia - Amistoso Internacional

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

13h - Finlândia x Lituânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Inglaterra x País de Gales - Amistoso Internacional 15h45 - Escócia x Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Áustria x San Marino - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Chipre x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Ilhas Faroé x Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Belarus x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Malta x Holanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - República Tcheca x Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Ferroviária x Chapecoense - Série B do Brasileirão 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h35 - Remo x Athletico-PR - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

19h30 - Coritiba x Atlético-GO - Série B do Brasileirão