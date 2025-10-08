Avaí x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B

Avaí x Volta Redonda disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí acumula na Série B um total de 40 pontos, 10 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 36 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Volta Redonda ocupa a 17° posição com 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 19 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Avaí x Volta Redonda: prováveis escalações

Avaí: Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Moraes; Juninho, Andrade, Gava, Jajá, Anselmo Ramon, Welliton. Técnico: Vagner Mancini.

Volta Redonda: Matheus; Matheus Ribeiro, Alemão, Segovia, Léo Campos; Crystopher, Meritão, Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 21h