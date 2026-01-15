Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá Ônibus que levava a delegação para Marabá colidiu com caminhão na cidade de Crixás, no Tocantins; preparador físico morreu e técnico ficou gravemente ferido O Liberal 15.01.26 22h26 Imagem mostra dianteira do veículo totalmente danificada (Via WhatsApp) Clubes do futebol paraense usaram as redes sociais nesta quinta-feira (15) para manifestar solidariedade ao Águia de Marabá após o grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube, ocorrido no Tocantins, durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior. VEJA MAIS Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha Águia de Marabá emite nota e confirma morte de preparador físico Ônibus da delegação sub-20 se envolveu em acidente no Tocantins durante retorno da Copinha O Clube do Remo lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade à família do preparador físico Hecton Alves, vítima fatal do acidente. Em nota, o clube destacou o desejo de força aos familiares e aos integrantes da delegação e afirmou que está “à disposição da equipe marabaense para ajudar no que for necessário”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Paysandu Sport Club também se pronunciou, classificando o episódio como uma tragédia. O clube confirmou, em sua manifestação, a morte de Hecton Alves e informou que o técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. Na nota, o Paysandu declarou solidariedade aos familiares e amigos do preparador físico, além de apoio ao Águia de Marabá e à cidade de Marabá, desejando ainda a pronta recuperação do treinador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Já o Castanhal Esporte Clube afirmou ter recebido “com imensa tristeza” a notícia do acidente e do falecimento do preparador físico. O clube destacou que a perda causa “dor e consternação a todos que fazem parte do futebol paraense” e estendeu orações ao técnico Ronan Tyezer, desejando recuperação plena. O Castanhal também se solidarizou com familiares, atletas, comissão técnica, diretoria e toda a comunidade do Águia. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (15), nas proximidades de Crixás do Tocantins, quando o ônibus da equipe colidiu com um caminhão parado na estrada, sem sinalização, segundo informações do próprio clube marabaense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave águia de marabá Acidente de trânsito Copinha 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL LUTO Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá Ônibus que levava a delegação para Marabá colidiu com caminhão na cidade de Crixás, no Tocantins; preparador físico morreu e técnico ficou gravemente ferido 15.01.26 22h26 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 Paulistão São Paulo x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e São Bernardo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.01.26 20h45 Cariocão Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.01.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56