Clubes paraenses se solidarizam após acidente com morte envolvendo sub-20 do Águia de Marabá

Clubes do futebol paraense usaram as redes sociais nesta quinta-feira (15) para manifestar solidariedade ao Águia de Marabá após o grave acidente envolvendo a delegação sub-20 do clube, ocorrido no Tocantins, durante o retorno da equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Clube do Remo lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade à família do preparador físico Hecton Alves, vítima fatal do acidente. Em nota, o clube destacou o desejo de força aos familiares e aos integrantes da delegação e afirmou que está “à disposição da equipe marabaense para ajudar no que for necessário”.

O Paysandu Sport Club também se pronunciou, classificando o episódio como uma tragédia. O clube confirmou, em sua manifestação, a morte de Hecton Alves e informou que o técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. Na nota, o Paysandu declarou solidariedade aos familiares e amigos do preparador físico, além de apoio ao Águia de Marabá e à cidade de Marabá, desejando ainda a pronta recuperação do treinador.

Já o Castanhal Esporte Clube afirmou ter recebido “com imensa tristeza” a notícia do acidente e do falecimento do preparador físico. O clube destacou que a perda causa “dor e consternação a todos que fazem parte do futebol paraense” e estendeu orações ao técnico Ronan Tyezer, desejando recuperação plena. O Castanhal também se solidarizou com familiares, atletas, comissão técnica, diretoria e toda a comunidade do Águia.

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (15), nas proximidades de Crixás do Tocantins, quando o ônibus da equipe colidiu com um caminhão parado na estrada, sem sinalização, segundo informações do próprio clube marabaense.