Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente

Um integrante da comissão técnica do Águia de Marabá sub-20 morreu em um acidente envolvendo o ônibus da delegação na noite desta quinta-feira (15/1), no estado do Tocantins. A equipe retornava a Marabá após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Segundo informações confirmadas pelo clube, o acidente ocorreu nas proximidades do município de Crixás do Tocantins, quando o ônibus se chocou com um caminhão que estaria parado na rodovia sem sinalização. O impacto foi forte e resultou em uma vítima fatal.

Em nota oficial, o Águia de Marabá informou que a vítima é o preparador físico da equipe sub-20, identificado como Hecton Alves Lima, que não resistiu aos ferimentos. O clube lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e membros da comissão técnica.

O preparador físico que morreu no acidente era especialista em preparação física de alto desempenho e atuava também como coordenador de esportes na Esporte Clube Marabá, com trabalho voltado à formação de atletas.

Clube Águia de Marabá confirma morte de integrante da comissão técnica. ()

Ainda de acordo com a nota, o técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico. Outros integrantes da delegação também sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de emergência.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades locais.

A delegação do Águia sub-20 retornava de Guaratinguetá (SP), onde disputou a Copinha. O clube teve o melhor desempenho entre as equipes da Região Norte na competição nacional.